Michel Vanwijnsberghe start met een traiteurzaak in Leisele

De tweede grootste Alveringemse deelgemeente heeft met onder meer de voedingsautomaten, een slagerij, twee cafés, twee restaurants en een apotheek al heel wat voorzieningen. Op 1 december komt er in de Izenbergestraat nog een traiteurzaak bij. Zaakvoerder Michel Vanwijnsberghe ziet hiermee een droom in vervulling gaan.

Michel Vanwijnsberghe (54) en zijn partner Sophie Laridon (52) kwamen een jaar geleden tegenover de gemeenschapszaal van Leisele wonen. Michel is van Harelbeke afkomstig, Sophie werkt in de immobiliënsector – ze is van plan dat ook verder te doen – en woonde dertig jaar in Koksijde. Toen ze mekaar leerden kennen, besloten ze om een rustig plekje te zoeken om hun leven samen verder te zetten. Ze kwamen terecht in het landelijke Leisele en op een jaar tijd zijn ze er al behoorlijk geïntegreerd.

“Uiteraard steunen wij hier de lokale handelaars”, vertelt Michel. “We gaan langs bij beenhouwer Wulleman, springen graag binnen bij Luc van De vette Os voor een picon, we bedienen ons aan de automaten van De Zwarte Leeuw of gaan op restaurant bij De Schreve of ’t Voshol. Vorige zomer organiseerde onze buurman Wesley Depreeuw een buurtfeest. Ook dat was een goede manier om mensen te leren kennen. Toen we hoorden dat Wesley quasi op zijn eentje het lokale feestcomité in stand houdt, hebben we hem onze steun en medewerking toegezegd. Vorige zaterdag zaten we nog samen om te brainstormen over wat we volgend jaar kunnen organiseren. We voelen ons hier alleszins aanvaard.”

Eindejaar

Op 1 december start Michel met een nieuwe professionele uitdaging. Hij gaat in Leisele van start met een traiteurzaak. Op drukke momenten zoals eindejaar zal Sophie bijspringen.

“Ik heb zestien jaar een eigen bedrijf in de eventsector gehad”, zegt Michel. “Op die manier kwam ik vaak in contact met catering. Maar ik ben ook hobbykok. Ik kook eigenlijk zeer graag. Daarom heb ik beslist om bij ons thuis in de Izenbergestraat een traiteurzaak te beginnen: visschotels, fruits de mer, tapasplanken, aperoschotels, warme kreeftbereidingen, ambachtelijke garnaalkroketten met in huis gepelde Noordzeegarnalen, …. Al wat hier de deur uit gaat, zal door ons vers bereid zijn met verse producten. Ons tuinhuis is ondertussen heringericht tot professionele keuken. We willen seizoensgebonden werken en ook variatie in het aanbod steken. Ik ben nu 54 jaar en dit is een droom die uitkomt”, geeft Michel nog mee. “Ik sta te popelen om mensen mijn creativiteit en passie te kunnen laten proeven.”