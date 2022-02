Michel Van den Brande vond overnemer voor Pand 18 in Blankenberge: “Vincent is de juiste man op de juiste plaats”

Bijna een jaar nadat Michel Van den Brande zijn geliefde stamcafé aan de Grote Markt van de ondergang redde, krijgt Pand 18 alweer een nieuwe uitbater. De Antwerpse horecaondernemer Vincent Eugene (60) heropent de zaak op vrijdag 4 maart. Voor Van den Brande, die de combinatie van een drukke horecazaak met zijn stellingbedrijf Kontrimo naar eigen zeggen toch wat onderschat had, is dat een opluchting. “Blij dat Sofie en ik weer gewoon aan de toog kunnen zitten.”

Toen Van den Brande Pand 18 een jaar geleden overnam, was dat groot nieuws: in 2018 moest het populaire café immers nog verplicht de deuren sluiten na een aanhoudende vete met de bovenburen omtrent vermeende geluidsoverlast. De bekende stellingbouwer en tv-figuur kon het niet langer aanzien dat zijn stamcafé op de Grote Markt er verlaten bij stond en wierp zich op als de redder in nood.

Extra geluidswerende maatregelen

“Ik wou de vorige uitbaters Linda en Adrien daarmee nog een kans geven. Die mensen hadden honderdduizenden euro’s in hun zaak gestopt om toch maar open te kunnen blijven, en Linda was een uitstekende cafébazin. Sofie en ik kwamen hier doodgraag”, aldus Van den Brande. Nadat hij eigenaar was geworden van het pand, investeerde hij nog in extra geluidswerende maatregelen. Maar toen eindigde het verhaal voor Linda en Adrien tóch, en Van den Brande bleek de combinatie van een drukke horecazaak met zijn stellingbedrijf wat te hebben onderschat.

Geen cafébaas

“Ik zag Pand 18 óók als een onderneming, en als ondernemer wil je dat je zaken optimaal draaien. Kortom: ik was hier in mijn hoofd veel te veel mee bezig”, verklaart hij nu. Er is volgens Van den Brande ook geen grote horecaondernemer aan hem verloren gegaan. “Ik heb ingezien dat ik helemaal geen cafébaas ben. Ik zit liever vóór de toog”, klinkt het. Na lang zoeken vond Van den Brande, die wel eigenaar blijft van het pand, een geschikte overnemer in Vincent Eugene, een 60-jarige horecaondernemer uit het Antwerpse.

Vele jaren ervaring

“Ik baat daar verschillende zaken uit op Linkeroever, maar heb ook altijd al gedroomd van een eigen horecazaak aan zee. Ik hou van dat typische ‘kustgevoel’, en Blankenberge ken ik als mijn broekzak: mijn ouders hadden hier vroeger een appartementje”, vertelt de man. Dat Pand 18 over te nemen stond, kwam hem toevallig ter ore. “Dit café is tenslotte een begrip onder Antwerpenaars.”

“Vincent is ook wel niet zomaar de eerste de beste”, benadrukt Van den Brande. “Hij heeft vele jaren ervaring in de horeca. Maar het is ook leuk dat Pand 18 straks weer door een Antwerpenaar wordt uitgebaat. Al zie ik Vincent zelf nog naar Blankenberge verhuizen.”

Uit de hand gelopen burenruzie

Een belangrijke voorwaarde bij de overname was respect voor de bovenburen. Van den Brande heeft daar het volste vertrouwen in. “We hebben met Vincent een paar verkennende gesprekken gehad en bleken meteen op dezelfde golflengte te zitten. Zo blijft het sluitingsuur middernacht; belangrijk voor de goede vrede ook al had heel dat gedoe met de bovenburen op het laatst eigenlijk nog maar weinig met de overlast op zich te maken. ‘t Was echt zo’n typische, uit de hand gelopen burenruzie geworden”, aldus Van den Brande, die samen met zijn Sofie vaste klant blijft in het bekende café op de Grote Markt.

In oktober foeterde hij nog dat zijn ‘coronaterras’ na de herfstvakantie al weg moest. “Daarom ook was ik zo’n voorstander van de vernieuwingsplannen die het vorige stadsbestuur had met de Grote Markt. Dat was een goede oplossing geweest voor de horeca, die dan de terrassen kon uitbreiden in de diepte”, klinkt het.

Officiële openingsreceptie

Vincent Eugene kijkt nu eerst en vooral uit naar de geplande heropening op vrijdag 4 maart. “Ik zie het al helemaal zitten. Er volgt nog een officiële receptie waarop Michel en Sofie natuurlijk niet zullen mogen ontbreken. En het is dus inderdaad zeker niet mijn bedoeling om van Pand 18 een discobar te maken. Dit blijft gewoon de place to be voor een gezellig samenzijn met vrienden.”