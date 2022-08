Michel doet legendarische herberg van de hand: “Wellicht oudste cafeetje van ’t land”

Michel Soens is al tweeëntwintig jaar hét gezicht van de Drie Koningen in Houtave. De legendarische herberg staat nu te koop. “Ik heb van mijn hart een steen moeten maken”, zegt de waard met de baard. Zijn vurigste wens is dat na hem de ziel bewaard blijft.

Anno 1785, staat er op de gevel te lezen, maar het hoekhuisje recht tegenover de kerk is volgens Michel Soens (67) nog een pak ouder. “De vroegste vermelding die werd teruggevonden, is 1554. Café Vlissinghe in Brugge bestaat al sinds 1515, maar mogelijks gaat de geschiedenis hier nog veel verder terug. De kerk is na een brand in 1167 heropgebouwd en er zou toen al sprake geweest zijn van een drankhuis op deze locatie. Het zou dus toch zomaar eens kunnen dat dit het oudste cafeetje van ’t land is”, aldus de sympathieke waard. Nu hij al een tijdje met zijn gezondheid sukkelt, hakte hij een moeilijke knoop door. De bruine kroeg onder de kerktoren, met zijn authentieke kiekenkoffie staat na twintig jaar weer te koop. “Ik heb lang getwijfeld, en ik had de beslissing graag nog wat uitgesteld. Ik heb van mijn hart een steen moeten maken”, zegt Michel. “Maar ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan zeker?”

Beschermd monument

Michel nam ondertussen een agentschap onder de arm om het pand van de hand te doen. “Maar ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast. Als hier straks een B&B komt, dan ga ik eens goed in mijn baard krabben”, glimlacht Michel. Hij hoopt vurig dat zijn café ook na hem een café blijft. “Al was het maar voor de vele fietsers die hier in de zomermaanden voorbijkomen. Anders is er in Groot-Zuienkerke niet veel meer, hé. En dit is bovendien nog een van de laatste echte dorpscafés in de streek. Ik hoop dus dat het blijft, maar de kans is groot dat ze hier na mij de ladder optrekken en dat de charme deels verloren gaat. Deels, zeg ik wel, want met een beschermd monument kan je natuurlijk niet veel kanten op. Zelfs aan de ramen mag je niets veranderen”, aldus Michel.

Niet eender wie

“Hoe dan ook, het mag niet naar eender wie gaan. Zo’n zestiende-eeuws kot, daar moet je toch een beetje feeling voor hebben”, besluit Michel. Het gelijkvloers bestaat uit een gelag- en feestzaal, keuken en voutekamer – een aparte leefruimte met bijhorende keuken. Voorts is er ook nog een koertje met zij-ingang en afzonderlijk bijgebouw met sanitair gedeelte. De eerste verdieping omvat een hal en ruime slaapkamer met badkamer ensuite en ruime zolder. Het dak van het hoofdgebouw werd vernieuwd. De vraagprijs, ten slotte, is 375.000 euro.

Bij interesse: mailen naar info@centro.be of bellen op het nummer 050 70 01 02.