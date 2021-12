Michael en Claudia maken met Magic Friet hun frituurdroom waar

Michael Deklerck (34) en Claudia Demeester (32) heropenen eind volgende week frituur Magic Garden, gelegen in hartje Wenduine, als ‘Magic Friet’. “Fijn om mijn levenswerk aan twee enthousiaste jonge mensen te kunnen overlaten”, zegt Thierry Vanden Broucke.

Michael en Claudia wonen in Harendijke, tegen Blankenberge. Michael is in Blankenberge goed bekend in het carnavalsmilieu als medeoprichter van De Scherpe Kleppers. Claudia groeide op in Wenduine. “En onze kinderen gaan hier naar school. We voelen ons in Wenduine dus ook helemaal thuis”, zegt ze.

Een eigen frituur uitbaten, was vooral Michaels grote droom. “Ik werk als dokwerker aan de haven van Zeebrugge, maar sta bij vrienden bekend als ‘de frietenbakker’. Dat komt doordat ik sinds mijn 15 jaar altijd tussen de frieten heb gestaan; eerst als jobstudent en later als flexi-jobber. Op mijn 22ste kreeg ik de kans om de bekende frituur op de Grote Markt van Blankenberge over te nemen, maar er was toen al sprake van een ondergrondse parking. En kijk, ondertussen is die frituur er niet meer”, vertelt hij.

Geen belegde broodjes

Gelukkig deed er zich een nieuwe opportuniteit voor. Met ‘Magic Friet’ willen Michael en Claudia als frituristen bij de essentie blijven. “Belegde broodjes en spaghetti zal je hier dus niet vinden. Vandaar ook de kleine naamsverandering: de friet zal bij ons centraal staan. Daarnaast komen er een achttal hamburgers, en beefburgers met honderd procent puur rundvlees op de kaart. Dat wordt een specialiteit van ons”, aldus Michael. Hij blijft voorlopig wel zijn job aan de haven doen, Claudia zal voltijds in de frituur staan. “Een hele nieuwe uitdaging voor mij, aangezien ik tot voor kort met dienstencheques werkte”, zegt ze. “Maar ik zie het volledig zitten. In de keuken staan, is een passie.” Michael en Claudia zweren dan ook bij een kraakvers product. “Onze stoofvlees, tartaarsaus en vol-au-vent zullen vers in huis bereid worden. Daarom ook gaan we voor een beperkte kaart. Wat we doen, willen we goed doen”, klinkt het.

“Fijn om mijn levenswerk aan twee enthousiaste jonge mensen te kunnen overlaten. Ik had er vanaf het eerste gesprek een goed gevoel bij”, zegt Thierry Vanden Broucke, die de fakkel op zijn 63ste doorgeeft. “Toen ik hier jaren geleden begon, waren er nog zes frituren in Wenduine, nu zijn er maar drie meer. Mijn frituur draaide nog altijd prima, en ik deed het eigenlijk ook nog altijd even graag. Mijn hart en ziel zitten in deze zaak. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

Warm afscheid

Veel klanten kwamen vorige week zondag, Thierry’s laatste dag, nog afscheid van hem nemen. “De reacties op Facebook waren hartverwarmend”, zegt Michael. “Blijkbaar was Thierry enorm graag gezien door zijn klanten. Maar Claudia en ik zijn ook enorm gemotiveerd. We willen het minstens even goed doen. Thierry zal hier trouwens de eerste weken ook nog meedraaien.” De overname wordt op sociale media alvast ook goed onthaald. “De Wenduinenaars hebben ons meteen al in de armen gesloten”, klinkt het.

Magic Friet, Leopold II-laan 3 in Wenduine, is ook terug te vinden op Facebook.