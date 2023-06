Michael (28) neemt na het restaurant nu ook hotel d’Hofstee in Beveren over van zijn ouders

Nadat Eddy Decruw (65) en Angela Kelly (60) eerder al het restaurant van d’Hofstee in Beveren overlieten aan hun zoon Michael Decruw (28), nemen ze nu ook afscheid van het hotel. Het koppel gaat met pensioen en heeft het volste vertrouwen in hun zoon. “Hij weet wat hij doet en dat heeft hij ondertussen wel al bewezen met de overname van het restaurant”, klinkt het bij papa Eddy. Michael vindt dan weer dat de tweede overname net op het juiste moment komt.

Vijf jaar geleden kwam het nieuws dat Eddy Decruw (65) en Angela Kelly (60) hun restaurant d’Hofstee in Beveren zouden overlaten aan hun zoon Michael Decruw (28). Een overname die tot nu toe perfect is verlopen, al is het concept van het restaurant wel wat gewijzigd in vergelijking met vroeger. “Toen was het meer een brasserie-tearoom, maar nu zijn we echt wel een volwaardig restaurant”, opent Michael het gesprek. “Onze focus ligt nu op zakenlunchen over de middag en een dertigtal couverts ‘s avonds. In het begin was die aanpassing wat aftoetsen en vooral opbouwen, maar nu is het volledig zoals we het zelf willen.”

Tweede overname

Naast het restaurant beschikken ze op het domein van d’Hofstee ook nog over een hotel, met in totaal zeven kamers waarbij de focus vooral op bedrijven ligt. Na de overname van het restaurant bouwden Eddy en Angela dat nog wat verder uit, maar nu is het tijd voor het koppel om met pensioen te gaan.

“Daarom hebben mijn vrouw en ik besloten om, net zoals vijf jaar geleden, ook het hotel uit handen te geven. De overname staat begin juli gepland. Momenteel zijn we bezig met het overnameplan zodat alles vlot verloopt. Het domein zelf blijft wel nog van mijn ouders, maar binnen enkele jaren is het wel onze bedoeling om dat dan ook nog over te kopen. Maar nu eerst nog wat verder doen zoals we bezig zijn. Zelf vind ik dat de overname van het hotel op het juiste moment komt.”

Gewijzigde openingsuren

Over het concept van het hotel is Michael wel meteen duidelijk. “Het zakelijke concept zullen we zeker behouden. Wat goed is, moet je niet gaan veranderen. Wel is het onze bedoeling om er op bepaalde vlakken toch wat onze eigen touch aan te geven. Zo zullen we de kamers wat opfrissen en zullen we het ontbijt wellicht ook wat aanpassen.”

“Onlangs werden we trotse ouders van Pierre en daar willen we ook ten volle van genieten”

Grote veranderingen zullen er al bij al dus niet zijn, maar wat vanaf juli wel zal wijzigen zijn de openingsuren. “Vanaf juli zal zowel het restaurant als het hotel enkel in de week open zijn en dus niet meer op zaterdag en zondag”, gaat Michael verder. “Velen zullen misschien raar opkijken als ze dit zien, maar dit is puur een familiale keuze. Onlangs werden we trotse ouders van Pierre en daar willen we ook ten volle van genieten. Daarom gaat onze volledige focus naar het restaurant en het hotel van maandag tot en met vrijdag, op zaterdag en zondag is het dan tijd voor ons gezin. Op die manier denken we een goed evenwicht te zullen vinden.”

In goede handen

De tweede overname in vijf jaar tijd betekent opnieuw een grote stap voor Michael, maar dat is het ook voor Eddy en Angela. Na bijna 25 jaar hard werken is het tijd om alles wat los te laten. “Gelukkig weten we dat de zaak in goede handen is en ook zal blijven. Michael staat uiteindelijk al van toen hij 12 jaar was naast mij. Ik weet wat hij kan en heb er opnieuw het volste vertrouwen in. Hij weet wat hij doet en dat heeft hij ondertussen al bewezen met de overname van het restaurant”, klinkt het bij papa Eddy.

Angela en Eddy blikken met veel trots en tevredenheid terug op hun parcours met d’Hofstee. “Het was een mooie tijd. Zonder op te scheppen kan ik wel zeggen dat we er samen een succes van gemaakt hebben, maar nu is het tijd om van het andere leven te genieten. Zo zijn we van plan om wat te reizen en zullen we ook voor onze kleinkinderen zorgen”, besluit Eddy.