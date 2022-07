Meulebeke zoekt uitbater voor restaurant in kasteel Ter Borcht

Het gemeentebestuur van Meulebeke droomt er al langer van om een horecazaak op het gelijkvloers van kasteel Ter Borcht onder te brengen. Om dat te kunnen doen, hebben ze nu een reeks concessievoorwaarden opgesteld voor de uitbating van een laagdrempelig maar kwalitatief restaurant.

De voorbije jaren kreeg het kasteel een hele opwaardering. Zowel de buiten- als de binnenkant is helemaal gerenoveerd. Op de bovenste verdiepingen kunnen mensen voortaan in het huwelijk treden of een vergaderzaal of andere ruimte voor evenementen huren.

“Het gelijkvloers hebben we vrij gehouden voor een restaurant of bistro”, vertelt burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “De gerechten moeten er een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben en de zaak moet een rustige sfeer uitstralen. Graag zien we ook dat de chef streekproducten in zijn gerechten verwerkt, maar ook ecologie en duurzaamheid hoog in het vaandel houdt.”

Discussie over keuken

Naast twee polyvalente eetruimtes is er op het gelijkvloers ook plaats voor een remise en keuken, net als een ruimte waar vroeger koetsen binnen reden, maar die straks ook kan dienen voor recepties. Over die keuken was reeds wat politieke discussie. De oppositie wil dat de concessiehouder die plaatst en betaalt, de gemeente wil daar straks zelf in investeren.

“De concessiehouder betaalt de prijs van die keuken mee in de huurprijs. Die zetten we op 3.500 euro per maand, maar hogere biedingen zijn natuurlijk welkom. De keuken is op vijftien jaar terug verdiend en we schatten dat die zeker twintig jaar mee kan gaan. De concessiehouder staat zelf in voor de aankoop van servies, bestek, keukengerei, linnen, werkkledij en tafelbekleding.”

De concessie kan maximum negen jaar lopen. “We starten met vijf jaar en als de uitbater dat wenst kan die twee keer twee jaar verlengen”, weet de burgemeester. “Op die manier hebben ook wij een stok achter de deur voor moest er plots iets niet in orde zijn.”

Politiek beslist mee over prijzen

De gemeente vraagt ook om op regelmatige basis de prijzen aan het schepencollege voor te leggen. “En dat vinden we toch een vreemde vraag”, zegt onafhankelijk raadslid Bert Verdru, die ook hekelt dat de zoektocht naar de invulling voor een horecazaak nu pas start.

“Terwijl het kasteel al sinds april officieel open is. Dit kon eerder in gang gezet zijn”, meent hij. Dat de energiekosten in de huurprijs vervat zitten en niet aan de uitbater doorgerekend worden, vindt raadslid Peter Raedt dan weer vreemd.

“We konden rekenen op de hulp van een adviesbureau om de concessievoorwaarden op te stellen, vandaar dat het iets langer geduurd heeft”, aldus de burgemeester. “Die negen jaar en andere criteria zijn blijkbaar gebruikelijk in deze sector en zijn voor ons belangrijk omdat we zo de BTW kunnen recupereren.

Dat gaat al gauw om 150.000 tot 300.000 euro. Op vlak van energie en met de stijgende prijzen in gedachten kunnen we misschien een tussenteller plaatsen.”

Kandidaten voor een uitbating kunnen zich bij de gemeente melden. Die zou graag tegen oktober een uitbater vinden.

(VD)