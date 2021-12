Meteen meer klanten inBelle de Jour in Oostende na 12 op 20 in Gault&Millau

Het restaurant Belle de Jour in Oostende debuteert met 12 op 20 in de Gault&Millau en dat merken ze meteen: “Normaal is het redelijk rustig over de middag, maar nu zit het vol.”

“Mensen leren ons kennen. Velen wensen ons ook proficiat”, vertelt Els Vanbiervliet. Ze baat de zaak uit met partner Jeremy Levecke. “We wisselen elkaar af in de keuken en in de zaal. We dagen elkaar uit en willen altijd beter doen. Maar we trekken aan hetzelfde touw: de klant moet het lekker vinden.” Belle de Jour trok in 2019 van de buurt van De Grote Post naar de Madridstraat. “We hebben op een hoger niveau gemikt en dat slaat aan. We hebben ook gastenkamers. Veel mensen maken gebruik van die combinatie: niet rijden als je gedronken hebt, hé.” (LB)