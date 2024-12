“Met pijn in het hart, maar mijn gezondheid komt op de eerste plek”: Yves Dekens (51) verlaat De Oude Melkerij

Feest en Congrescentrum De Oude Melkerij langs de Stationsstraat in Gits gaat voortaan verder zonder Yves Dekens. De 51-jarige coördinator neemt na 23 jaar afscheid van de zaak. “In september onderging ik een openhartoperatie. Mijn gezondheid komt nu op de eerste plaats. Een werkweek van meer dan 70 uren kan ik niet meer aan”, zegt hij.

Dat het in de familie zit, kan met zekerheid gezegd worden. De Dekens roeren al vier generaties lang in de potten. De grootouders van Yves hadden een horecazaak op de Grote Markt in Roeselare. Zijn ouders baatten dan weer lange tijd Het Kroontje langs de Bruggesteenweg uit, waar nadien Kode Mavu zich vestigde. Zijn oudste zoon Gaulthier (18) studeerde recent als kok af aan de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte en startte dit schooljaar nog een extra opleiding ‘Gastronomie’.

Yves zelf is vooral bekend van Feest en Congrescentrum De Oude Melkerij. In overleg met de eigenaars besloot hij recent om te stoppen als coördinator, na 23 drukke jaren. “Ik ben al een tijdje op zoek naar iets nieuws”, vertelt hij. “De grootste reden is mijn gezondheid. Ik kan die lange nachten niet meer aan. Een trouwfeest stopt niet om 1 uur hé, en dat hoeft ook niet. Maar als coördinator ben je er van de eerste tot de laatste bij, vaak tot 5 of 6 uur.”

Stress

“Weken van 70 tot 80 uren, dat is niet meer voor mij. Zoiets laat ik aan de jeugd”, zegt Yves. De 51-jarige bekende Gitsenaar onderging eind september een zware ingreep. “De voorbije twee jaar werd ik drie keer in het ziekenhuis opgenomen. De vele stress heeft gevolgen. Ik onderging twee maanden geleden een openhartoperatie. Vandaag, woensdag, moet ik opnieuw onder het mes, mijn borstbeen groeit namelijk niet goed dicht.”

Het manusje-van-alles, zo kan je Yves in De Oude Melkerij het best omschrijven. Trouwfeesten verkopen, personeelsfeesten voorbereiden, bijspringen in de keuken of in de zaal waar nodig, en een oogje in het zeil houden. Tijdens de week volgde het bureauwerk. “Maar ik deed het ontzettend graag. Ik durf te zeggen dat ik de zaak gemaakt heb tot wat ze nu is, De Oude Melkerij was mijn kind. Het is met heel veel pijn in het hart dat ik afscheid neem.”

SOS Piet

“Vooral de vele medewerkers van de beschutte werkplaats zal ik missen. Met sommige werk ik al bijna 20 jaar samen. Ik vind het spijtig dat ik hen moet achterlaten, het zijn supercollega’s en ik dank hen voor hun harde werk.”

Yves zal de komende tijd vooral herstellen, en nadien beginnen uitkijken naar een nieuwe job. “Iets in de verkoop interesseert mij wel, daarin heb ik ervaring zat. Vertegenwoordiger van horecamateriaal of -producten, wie weet. Maar nu gaat de focus vooral naar recupereren.” Yves wil ook ‘Dekens to the rescue’ voortzetten. Onder die naam trekt hij samen met zoon Gaulthier zoals SOS Piet gratis naar mensen met culinaire vragen en problemen.