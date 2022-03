Met PereOmer in Koksijde loopt de horeca voor Frederic letterlijk op wieltjes

Frederic Casier (52) is niet bij de pakken blijven zitten toen hij zijn nachtzaak Dock-Café in Koksijde-Bad tijdens de coronalockdown moest sluiten. Hij ruilde het nachtleven in voor een nieuwe horeca-uitdaging in de gezonde buitenlucht met zijn strandbar Dock Plage, die meteen succes oogstte. Dock Plage kreeg er met PereOmer aan het bezoekerscentrum De Doornpanne en Aquaduin een broertje bij.

Frederic was 23 jaar lang het bekende gezicht van Dock-Café in de Maurice Blieckstraat. “Tijdens de eerste lockdown besefte ik dat er moeilijke tijden aanbraken voor de horeca”, vertelt Frederic.

“Ook toen er versoepelingen kwamen voor de horeca, had ik daar door het verplichte sluitingsuur niets aan. Het idee van een strandbar speelde al langer in mijn hoofd, en ik besloot over te stappen op ‘ambulante handel op wielen’, op het strand van Sint-André.”

Prima locatie

“Ik kreeg de smaak te pakken en het kraam draaide inderdaad op wieltjes! Omdat de strandbar eerder aan het zomerseizoen is gebonden, zocht ik iets om de winter te overbruggen. Ik sloot een akkoord met de gemeente om een gelijkaardige wagen te plaatsen in de Doornpannestraat, tegenover het bezoekerscentrum De Doornpanne en naast Aquaduin.”

“Omdat hier na WOI het Hotel-Restaurant Père Omer was gelegen, het toenmalige clubhuis van de vermaarde golfclub, vond ik PereOmer een gepaste naam voor mijn nieuwe bar. De naam legt de link met het verleden, maar ook met de zee die vlakbij ligt en de ‘O’ verwijst naar de waterwinning, eau, van Aquaduin. Het is een prima locatie: heel veel mensen komen in dit mooie natuurgebied wandelen, fietsen of paardrijden.”

“Er is hier ook voldoende ruimte voor ruiters mét hun paard. Soms serveer ik hun drankje zelfs terwijl ze op hun paard blijven zitten! Maar gezinnen maken het ook graag gezellig aan de picknicktafels en ik heb er niets op tegen dat ze daar van hun meegebrachte picknick genieten. Anderen hangen liever met een drankje aan de hoge met olievaten geïmproviseerde tafels. Het is uiteraard een ander cliënteel dan in het Dock-Café, maar het is opvallend dat alle klanten goedgezind zijn.”

Ook paardenvissers

“Het publiek is heel gevarieerd: van jonge gezinnen met kinderen tot senioren. Ook veel locals hebben de weg naar PereOmer gevonden, zelfs de paardenvissers houden hier graag even halt. Ik verkoop frisdranken, bier, wijn en als het koud is, gaan de glühwein, warme chocomelk en espresso vlot over de toonbank. Het aanbod eten houd ik beperkt: het blijft bij een croque monsieur en een warme Luikse wafel.”

“Ik wil alles kleinschalig houden, zodat ik Dock Plage en PereOmer kan combineren, maar er is altijd plaats voor groepen. Op deze manier houd ik dat het hele jaar rond vol, en word ik beslist 100 jaar! Afhankelijk van het weer is PereOmer open van 11 uur tot zonsondergang, voorlopig op zaterdag en zondag, maar vanaf de lente draaien we de hele maand non-stop als het weer meezit!”

“Beter kan ik het toch niet treffen: alleen maar blije gezichten, een magnifiek decor en altijd in de gezonde buitenlucht!”

(MVO)