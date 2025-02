Met Pepper opent Aglaia (30) nieuwe hotspot op Grote Kring voor ontbijt, lunch en apero

Aglaia Walleghem (30), geboren en getogen Kortrijkzaan, opent op maandag 3 maart haar eerste horecazaak op de Grote Kring. Bij ‘Pepper’ kan je de hele dag terecht voor ontbijt, lunch, koffie en apero.

Na haar studies hotelmanagement en enkele jaren in de HR-sector, kon Aglaia haar passie voor de horeca niet loslaten. Haar broer Aaron baatte vijf jaar lang Bar Filia uit, waar Aglaia hem wekelijks hielp. “Dat deed ik bovenop mijn fulltime job. Het voelde nooit aan als werken. Ik kook ook graag en die ondernemerszin zit wel in mij.”

Het lichtrijke pand op de Grote Kring, met zijn charmante blauwe toog en zalmroze muren, sprak Aglaia direct aan. “Ik plaatste enkel nog wat planten en hing mijn eigen reisfoto’s aan de muur voor een persoonlijke touch.”

De naam Pepper is een knipoog naar haar favoriete band, de Red Hot Chili Peppers. “Ik ben ermee opgegroeid en heb ze in 2023 live gezien, een ongelooflijk moment. Ik heb zelfs een pepertje laten tatoeëren. Het staat voor durf, de stap zetten. En natuurlijk past het ook bij eten.”

Geen onderscheid tussen ontbijt en lunch

Op de menukaart van Pepper staan ontbijt- en lunchopties, net als gebak en aperohapjes. Die kan je op gelijk welk moment van de dag bestellen. Ideaal voor mensen die graag laat ontbijten of vroeg lunchen. “Ik serveer onder andere American pancakes en yoghurt bowls, een zoete toast met bijvoorbeeld pindakaas en banaan of een toast met avocado en kip of met hummus en zalm, quesadilla’s, shakshuka met feta en een eitje, en huisgemaakte gebakjes zoals cheesecake en brownies.” Ook voor aperohapjes – van hummusdip en nacho’s tot kaasballetjes en chicken strips – ben je hier aan het juiste adres.

Bruisende plein

Aglaia gelooft sterk in haar concept. “Ik ga zelf super graag ontbijten, brunchen en lunchen. Daar is in Kortrijk wel echt een groot publiek voor. Alle handelaars op de Grote Kring zijn ook heel enthousiast, ik voel me hier meteen welkom. Dat Crate Records binnenkort naast mij opent, geeft een toffe vibe aan het plein. De vele jonge ondernemers maakt het extra leuk.”

Vanaf 3 maart kan je bij Pepper terecht van 9 tot 17.30 uur. Op zondag en dinsdag is de zaak gesloten, maar één keer per maand organiseert Aglaia een brunch op zondag.