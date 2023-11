Met Munch Heaven heeft Kortrijk haar eerste dessertbar: “Onze loaded croffles zijn uniek in België”

Op de hoek van de Zwevegemsestraat en Spoorweglaan in Kortrijk kan je bij Munch Heaven terecht voor zowel hartige als zoete snacks. “Er is voor ieder wat wils. Van loaded nachos en burgers tot loaded churros en sundaes. Je mag ook zelf de toppings en basis kiezen en zo je eigen snack samenstellen”, zeggen oprichters Zaqia Diwan Ali (30) en partner Asim Raza (32).

Zondag was de eerste openingsdag van Munch Heaven en dat was een succes. Op de uitgebreide kaart staan loaded waffles, churros, croffles, pancakes, nachos en fries. De zes verschillende basissen kan je “beladen” met allerlei hartige en zoete toppings waaronder jalapeño cheese, chicken fajita en pizza pepperoni of – wie liever kiest voor een zoete snack – royal nutella, oreo lover, the biscoff, banana marsh-choc en oh so tropical. “Mijn favoriet is de ‘strawberry delight croffle’ met aardbeien, melkchocolade, roze chocoladesaus, aardbeiensiroop, slagroom en aardbeienijs”, zegt Zaqia.

“Onze focus ligt meer op dessert, maar we voegen hartige snacks toe om meer mensen te bereiken”

“De loaded croffles zijn een combinatie van croissant en wafel en zijn uniek in België. Onze focus ligt meer op dessert, daar is ook onze kleurrijke huisstijl op afgestemd, maar we voegden hartige snacks toe om meer mensen te bereiken. Niet iedereen houdt zo van zoet. Loaded nacho’s is ook nog onbekend in de regio.”

Zaqia, dochter van Mushtaq (62) van Rahman Supermarket, heeft familie in Engeland en studeerde Accountancy-Fiscaliteit aan de University of Manchester. Daar werd ze altijd geconfronteerd met dessertbars en vond de aspirerende zelfstandige haar inspiratie voor Munch Heaven. Zowel zij als Asim, allebei kookliefhebbers, wilden een eigen horecazaak openen.

Het interieur is heel kleurrijk, met een duidelijke invloed van de Engelse dessertbars. © MD

Op de kaart staan ook fastfood gerechten met een viertal folded wraps en een zevental burgers zoals ‘the Irish chick-chack’: krokant gebakken kip, Irish beef patty, gesmolten kaas, salade, gebakken ui en huisgemaakte saus. Wie even de dorst wil lessen, krijgt weer keuzestress. Op de kaart staan 38 fruity shakes, sparkly mocktails, smoothies, super shakes, warme en koude dranken.

“Toen we hoorden dat het pand vrijkwam, hebben we geen moment getwijfeld. Het is een toplocatie met goede zichtbaarheid”

Het gewezen pand van de Turkse takeaway Lezziz Pitta Pizza is haast onherkenbaar. Het interieur is heel kleurrijk, met een duidelijke invloed van de Engelse dessertbars zoals de gekende Heavely Desserts of Creams Café. “Toen we hoorden dat het pand vrijkwam, hebben we geen moment getwijfeld. Het is een toplocatie met goede visibiliteit. Naar de toekomst toe willen we onze kaart nog uitbreiden en voor een grotere locatie gaan”, aldus Zaqia.