Met Mephistos opent een feestzaal vol blikvangers in centrum Kortrijk

Van de herbestemde vloer uit kasteel Blauwhuis in de rokersruimte tot de historische wanden van het Casino van Middelkerke in de zaal zelf. Kortrijk krijgt er met Mephistos een unieke feestzaal bij. “Elke hoek vertelt een verhaal. Hier vloeien industriële charme en kunstzinnige flair samen”, zegt Oole Ryckoort (27) van eventbureau Festor.

Mephistos aan de Abdijkaai heeft een rijke geschiedenis. Deze voormalige loods – ooit een thuis voor glasproductie, meubelmakerij en brocante – kreeg een nieuwe bestemming als evenementenlocatie. De bezieler en eigenaar Gilles Marlier brengt als decorateur en antiekhandelaar creativiteit in de ruimte. “Zijn passie komt duidelijk naar voor in de unieke stukken en tijdloze details. Hier leeft de zaal, transformeert ze, en blijft ze fascineren”, vertelt Oole. Zijn eventbureau neemt de organisatie van feestelijkheden in Mephistos op zich.

Oole Ryckoort, oprichter van het Kortrijkse eventbureau Festor. © MD

Onder de blikvangers van Mephistos vallen onder meer een opgezette krokodil aan het plafond, een eland aan de muur, een centrale waterpartij met goudvissen en een luster vervaardigt uit een boomstam. “Met 550 vierkante meter hebben we plaats voor zo’n 450 personen. De huur van een halve zaal is mogelijk. Er zijn niet veel feestlocaties in Kortrijk met zo’n capaciteit, en zeker niet met deze unieke charme. Met Mephistos vullen we een gat in de markt.”

Een mobiele vintage bar met koeling en tapkast. © Mephistos

“Mephistos moet er iedere keer anders uitzien. Er is meubilair beschikbaar om te huren, maar ook dat zal variëren. De barkrukken zijn bijvoorbeeld zelfgemaakt. Als verzamelaar en maker creëert Gilles een plek met een ziel. Er is geen keuken aanwezig, wel een cateringruimte met een aparte ingang”, legt Oole uit. “Iedereen, behalve eventkantoren, is verplicht om met ons samen te werken om alles in goede banen te laten lopen. Dat doen we ook uit veiligheidsoverwegingen.”

Het huren van de feestzaal kost 3.000 euro per dag (1.500 euro voor de halve zaal) exclusief btw en schoonmaakprijs. “Huwelijk, spirituele beurs, personeelsfeest… alles kan, niets is te gek.” Info en reservaties op www.mephistos.be.