Met Marijke (59) waait nieuwe wind door brasserie Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist: “Terras mét uitzicht is extra trekpleister”

De brasserie van Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist heeft met Marijke Terryn (59) een nieuwe uitbaatster. De vrouw is afkomstig uit Izegem en laat een nieuwe wind waaien door de zaak die het voorbije anderhalf jaar het merendeel van de tijd leeg stond. Inclusief kidscorner. Sinds deze week is ook het terras mét uitzicht geopend. “Een extra trekpleister. Mensen weten vaak nog niet dat we bestaan”, zegt Marijke.

Voor bezoekers van het zwembad Sportoase Duinenwater in Knokke-Heist is dit nieuws ongetwijfeld een opluchting. Want op een korte passage van een jong koppel na, konden ze voor of na een zwempartij al ruim anderhalf jaar niet meer terecht in de bovengelegen brasserie. Sinds een drietal maanden kan dat wél weer, met dank aan Marijke Terryn (59) uit Izegem.

“In het verleden runde ik een voetbalkantine en was ik fulltime aan de slag bij de federale politie. Tot ik eind vorig jaar de vacature voor de uitbating zag passeren en besloot mijn kans te wagen”, zegt Marijke. “Nochtans had ik niet meteen een echte band met Knokke-Heist. Ik kwam er wel eens wandelen, maar voor de rest… (glimlacht).”

Terras met uitzicht

Ondertussen pendelt Marijke al enkele maanden dagelijks tussen Izegem en de kustgemeente. Enkel op vrijdag houdt ze de deuren gesloten – behalve tijdens de vakanties. En sinds maandag heeft ze er een extra trekpleister bij met de opening van haar terras met prachtig zicht op het Duinenwatermeer. “Het uitzicht is fantastisch”, knikt Marijke.

“We hebben het terras gezellig ingericht met een loungehoek en hebben hier de hele middag zon. Mijn echtgenoot Sergio heeft daar heel wat tijd ingestoken. Het enige probleem is dat mensen vaak simpelweg niet weten dat we bestaan. Net omdat de zaak zo lang leeg stond.”

Voor iedereen

Want, zo zegt Marijke, de brasserie is er voor iedereen. Dus niét enkel voor de bezoekers van het zwembad. “Zij vormen natuurlijk een belangrijk onderdeel van ons cliënteel, maar we mikken op een breder publiek”, zegt de uitbaatster.

“Hier in de omgeving kan je prachtig wandelen, dus ook wandelaars of jonge gezinnen zijn hier welkom. Voor een drankje of een hapje, denk aan een lekkere spaghetti, croque monsieur, garnaalkroketten of warme hapjes voor de kinderen. Voor die laatste categorie hebben we ook een leuke kidscorner ingericht. En geloof me: die is best populair. (glimlacht) We hebben het geluk een goed contact te hebben met het management. Zij geven ons de nodige vrijheid om er iets leuks van te maken.”

(MM)