Met En Faim krijgt Leiestraat een nieuwe traiteurzaak: “We spraken er al héél lang van”

Nick Vandenborre (55) en Evelien Notebaert (43) openen woensdag 21 juni hun traiteurzaak En Faim in de Leiestraat in Kortrijk, tegenover Bloemen Vincent Docquir. Hun gelijknamig restaurant in de Wevelgemstraat in Lauwe zal tot dan nog open zijn, daarna wordt het een feestzaal voor groepen vanaf tien personen. “Als ik nog eens wil veranderen, is het nu.”

Nick startte in 1996 met De Mangerie. Zeven jaar geleden leerde hij Evelien kennen die sinds 2018 in de zaak is gestapt. Vlak voor corona zou het heringerichte restaurant met vernieuwde naam ‘En Faim’ openen, maar daar stak de lockdown een stokje voor. Het gaf hen wel de gelegenheid om zich nog meer toe te leggen op het traiteurgegeven.

Slagerij Crul

“We spraken er eigenlijk al lang van. In het restaurant plaatsten we een grote frigotoog en daar hielden we winkel”, vertelt Evelien. “We amuseerden ons met het traiteurwerk. Het is veel werken, maar de stress is anders en de uren zijn meer afgebakend. Toen beslisten we volledig voor een traiteurzaak te gaan, maar op een betere locatie”, vult Nick aan.

We bedienen iedereen: mensen die werken en wonen in de streek en er buiten – Uitbater Nick Vanden borre

Restaurant En Faim in Lauwe wordt na de opening een feestzaal voor groepen vanaf tien personen. De locatie kan gehuurd worden voor allerlei evenementen: familiediners, babyborrels, communies, trouwfeesten, rouwmaaltijden, enzovoort. Traiteurzaak En Faim bevindt zich in de Leiestraat in Kortrijk, waar voorheen Slagerij Crul gevestigd was. “Via via zijn we op dit pand gebotst, voor ons de ideale locatie. En Faim biedt vrij traditionele en seizoensgebonden gerechten zoals stoofpotten, vol-au-vent, coquilles, kreeft, oesters, gevulde pasta’s, vers vlees in samenwerking met een lokale slager en verscheidene vegetarische gerechten zoals slaatjes, gevulde courgettes, gegrilde butternut, chili sin carne en groentetaarten.”

Take away

Nick staat voornamelijk met vaste medewerker Michaël Vaernewyck (42) in de keuken. Evelien verkiest het sociaal contact met de klanten in de winkel. Bijkomend biedt En Faim hun diensten aan huis. “Van een gezellige avond voor twee personen tot grote trouwfeesten. Mensen hebben sinds corona ontdekt dat je thuis evengoed heel lekker kan eten en daarvoor niet op restaurant hoeft. Mensen die werken en wonen in de streek, tot ver daarbuiten, we bedienen graag iedereen”, besluit Nick.