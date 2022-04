Mère Liban laat je genieten van verfijnde Libanese keuken

Sinds enkele maanden kan je op de hoek van de Kustlaan en de Diksmuidestraat in Knokke bij Mère Liban genieten van de fijne Libanese keuken. “Knokke kon nog wel een exotisch restaurant met een minder bekende keuken gebruiken, zo dachten we”, zegt uitbater Milad Darwich.

Knokke-Heist kent heel wat Frans-Belgische, Italiaanse en ook wel wat Aziatische restaurants maar een zaak waar je van de Libanese keuken kunt genieten, was er tot voor kort nog niet. Daar brachten Milad Darwich en zijn team dus verandering in. Milad is de zoon van een Libanese moeder en een Syrische vader. Hij werd geboren in Syrië maar woonde ook enige tijd in Libanon. “Syrië en Libanon zijn op veel vlakken nogal vergelijkbaar; zeker wat de keuken betreft”, zegt Milad. “Een beetje zoals Frankrijk en België.”

Parlement

Milad kwam in het jaar 2003 naar België en had hier toen al familie wonen. “Ik ben kok van opleiding en ben hier altijd in de horeca actief geweest. Mijn eerste zaak was een Syrisch-Libanese snackbar in Brussel. Ik deed toen ook al catering voor evenementen, bedrijven en organisaties. Zo leverde ik onder meer aan het parlement toen”, vertelt Milad, gehuwd en intussen vader van drie. “In 2016 startte ik dan mijn eerste echte restaurant, in Overijse. Samen met de familie – mijn broer werkt er ook – run ik die zaak overigens ook nog altijd. Waarom we ervoor kozen om ook in Knokke een Libanees restaurant op te starten? Wel, we kenden Knokke omdat we hier vaak met het gezin op vakantie komen. En mijn vrouw en ik merkten op dat hier nog wel ruimte was voor wat meer exotische restaurants. In veel grote steden, zeker in het buitenland, zijn Libanese restaurants erg populair en staat die keuken hoog aangeschreven maar ik Knokke zagen we op dat vlak dus nog een leemte.”

Fijn, licht en gezond

Milad gaat er prat op dat in Mère Liban enkel écht Libanese gerechten worden geserveerd, gerechten zoals hij ze leerde van zijn ouders en grootouders. “We willen de Knokke-Heistenaars en de toeristen hier laten kennismaken met deze verfijnde keuken. Want de Libanese keuken is echt wel uniek. Ze is fijn, licht en gezond. “We maken veel gebruik van groenten en kruiden. Typerend zijn het gebruik van kikkererwten waar we hummus van maken, geroosterde aubergines en linzen. Wat vlees betreft gebruiken we erg graag lamsvlees, zowel lamsgehakt als lamskoteletjes. Het vlees wordt hier gebakken op een speciale houtskooloven wat het een heel lekkere smaak geeft. En we bereiden ook graag vis zoals rode baars, zeebaars of dorade. Anders dan in de meeste restaurants geven we niet enkel de filet maar wel de hele vis, lekker geroosterd boven de houtskool. En ook onze Libanese wijnen, zoals de Château Ksara en de Château Musar Gaston Hochar, zijn zeker de moeite om te komen ontdekken.”

“We zijn al heel tevreden over onze eerste maanden hier. Toeristen die de Libanese keuken al kennen van in het buitenland komen vlot binnen, maar we willen ook graag nog meer Knokke-Heistenaars overtuigen om de stap te zetten.” (PDV)