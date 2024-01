Melissa (38) en Bart (51) baten nieuw eet- en koffiehuis ‘Une Belle Histoire’ uit in Harelbeke: “We gaan hier mooi verhaal schrijven”

Melissa Bruyneel (38) en vennoot Bart Geerts (51) zijn de zaakvoerders van het nieuwe eet- en koffiehuis met tearoom ‘Martkt4 – Une Belle Histoire’ aan het Marktplein 4 in Harelbeke. Melissa is van Bavikhove waar ze catering verzorgde en een broodjeszaak runde.

“Met corona stopte ik en keek uit naar iets anders”, vertelt ze. “Via sociale media kwam ik te weten dat inwoners van Harelbeke op zoek waren naar een bakkerij en/of tearoom. We hebben deze locatie mede dankzij de stad gevonden. Bart en ik zijn samen aan het werk gegaan.” Bart is afkomstig van Lier en was 30 jaar lang piloot op privéjets en doet nu elektriciteitswerken. Het interieur oogt eclectisch.

“We hebben het interieur zelf gekozen en uitgewerkt met een knipoog naar een warme huiskamer van vroeger met oude foto’s, salon en hardvuur en een bibliotheekje: erg huiselijk”, duidt Melissa die zelf taarten, verse pannenkoeken en wafels bakt. Verder zijn er ook speciale bieren, de betere wijnen en champagnes. In de zaak kan je ontbijten vanaf 8.30 uur, met op zondag vanaf 9 uur een luxe ontbijtbuffet mits reservatie.

“We verzorgen ook lunches, kaasplanken, tapas, verwenkoffies, verse warme appeltaart en desserts”, aldus Melissa.

Karnemelkstampers

Suggesties met koffie en soep inbegrepen zijn bijvoorbeeld hutsepothammetje met mosterdsaus tegen 20 euro en karnemelkstampers met garnalen en kaviaar tegen 23 euro. Er zijn ook cadeaubonnen vanaf 25 euro. De zaak is gesloten op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag en open om 7 uur op donderdag voor de marktdag, op vrijdag om 8.30, zaterdag om 8 uur en zondag om 9 uur. Straks komt er ook een website. “Vanwaar ‘Une Belle Histoire’? Omdat ik het een mooi verhaal vind en ik dat liedje graag hoor”, lacht Melissa.