Melanie (41) kiest met Eethuis Camillus voor nieuwe uitdaging: “Ik verlang om me te settelen”

Vanaf 15 augustus opent Eethuis Camillus de deuren in de Poststraat in Roeselare. Nadat Melanie Vanstaen (41) eerder 6,5 jaar een cateringbedrijf runde, besloot ze eind vorig jaar om zich te settelen. “Vooral het sleuren van links naar rechts begon wat door te wegen. Het leukste onderdeel vind ik ook om de mensen te bedienen en te zien genieten. De keuze was op die manier dus vrij snel gemaakt”, klinkt het.

Zo’n 6,5 jaar geleden richtte Melanie Vanstaen (41) haar cateringbedrijf Camillus op. De naam koos ze ter ere van haar overleden grootvader. “Bij het opstarten van het cateringbedrijf wist ik nog niet meteen wat ik zou doen, maar de naam stond wel meteen vast”, opent Melanie het gesprek. “Mijn grootvader had een tuintje en hij kon daar uren over praten of mee bezig zijn. Veel van mijn inspiratie heb ik bij hem gehaald.”

Eethuis Camillus

Met haar cateringbedrijf trok Melanie vooral naar babyborrels, communies en bedrijfslunches. Veel op de baan, veel gesleur. “En misschien werd dat me na al die jaren wat te veel. Het leukste onderdeel vind ik eigenlijk om de mensen te bedienen en te zien genieten. Na een evaluatie werd duidelijk dat ik dit ook kon doen op een vaste locatie. Zo ontstond uiteindelijk het idee voor Eethuis Camillus.”

Ik kies voor een beperkte kaart met dagverse producten

Als locatie koos Melanie voor haar thuisstad. Een keuze die snel gemaakt was, zo blijkt. “Wij wonen in Roeselare, dus het was bijna een evidentie om hier een eethuis te openen. Ik ben er ook van overtuigd dat er nog heel wat mogelijkheden zijn voor de horeca in Roeselare. Ons oog viel op een pand in de Poststraat. Het is een huis van het jaar 1900 met heel veel charme. We waren er meteen verliefd op. Vooral de vele authentieke elementen vinden we een pluspunt. We hebben er dan ook voor gekozen om enkele van die elementen te behouden. Ondertussen zijn we bijna een jaar bezig aan de renovatiewerken en nu begin je echt wel het resultaat te zien. Dat maakt ons enorm fier.”

Afternoon tea

Met Eethuis Camillus kiest Melanie bewust voor een heel specifiek concept wat het aanbod betreft. “Voor de lunch zal er keuze zijn uit drie dagschotels”, gaat ze verder. “We kiezen bewust voor een heel beperkte kaart, omdat we echt wel voor dagelijks verse producten gaan. In de namiddag zullen er dan allerlei zelfgemaakte taartjes en gebakjes zijn in combinatie met koffie en thee. Op vrijdag en zaterdag zou ik dan graag uitpakken met een afternoon tea. Volgens mij biedt niemand dit aan in Roeselare, dus daarmee zou ik me graag wat willen onderscheiden van de andere horecazaken.”

Eén ding is alvast zeker: Melanie zal er op 15 augustus met enorm veel goesting aan beginnen. “Ik zie het vooral heel hard zitten om er een leuke plaats van te maken, waar de mensen op hun gemak iets kunnen eten of drinken. Ik hoop vooral om het sociaal contact met de mensen terug te vinden, want dat is de grootste reden dat ik verander van cateringbedrijf naar eethuis,” besluit Melanie. Eethuis Camillus zal elke week open zijn van dinsdag tot en met zaterdag. Op dinsdag van 8.30 uur tot 18 uur en van woensdag tot en met zaterdag van 11 uur tot 18 uur. Maandag en zondag worden de vaste sluitingsdagen, al is het wel de bedoeling om tien zondagen per jaar te openen voor brunches.