“Meer dan helftcoronaterrassen in Oostende is gebleven”

Oostende We hebben lang moeten wachten op de eerste zonnestralen van deze lente, maar sinds afgelopen weekend is de zon van de partij en verpozen meer en meer mensen graag eens op een terrasje. In Oostende is daar meer ruimte voor dan vroeger, want meer dan de helft van de ‘coronaterrassen’ bleven ook staan na de pandemie. Er waren vorig jaar 125 aanvragen en ook voor dit jaar werden al enkele bijkomende terrassen vergund. “Voortaan moeten uitbaters niet meer elk jaar opnieuw hun terras aanvragen”, zegt schepen Björn Anseeuw. “De stad faciliteert ondernemers en die focus was nieuw.”

“Bij het begin van de legislatuur hebben we de terrastarieven verlaagd. Daarna kwam de pandemie, met de speciale coronaterrassen, en recent hebben we de prijzen aangepast aan de index”, zegt schepen van Openbaar Domein Björn Anseeuw (N-VA). “Men kan voortaan voor elke dag van het jaar een terras aanvragen, terwijl het vroeger enkel ‘s zomers of het hele jaar was. De nieuwe regeling betekent dat het moment waarop terrassen verschijnen, veel meer afhangt van de uitbater. Die kan ook aangeven als hij/zij het terras automatisch wil verlengen, waardoor de aanvraag niet elk jaar opnieuw moet behandeld worden. En we merken: met minder aanvragen hebben we meer terrassen. De regel is dat we ‘ja’ zeggen op aanvragen en als dat om de een of andere reden niet mogelijk is, we met de ondernemer nagaan hoe het wel kan. We faciliteren.”

Grotere terrassen

“We pasten de verordening ook aan, zodat er grotere terrassen kunnen geplaatst worden. Dat is een gevolg van de coronaperiode, waarin is gebleken dat er wel degelijk meer ruimte was voor terrassen zonder dat die hinderden.” In 2020 en 2021 kwamen bij de stad 240 aanvragen binnen voor gratis coronaterassen. “Dat was meestal een uitbreiding van het bestaand terras”, legt de schepen uit. “De gratis uitbreiding stopte begin 2022 en vorig jaar kregen we 125 aanvragen voor een totale oppervlakte van 3.000 vierkante meter. Het grootste deel ging om uitbaters die hun uitbreiding wilden behouden en ervoor wilden betalen. Dat was trouwens al in 2021 het geval. Het was toen nog gratis, maar er waren al uitbaters die wilden betalen. Oostendenaars, toeristen en uitbaters zagen het voordeel in van grotere terrassen. Voor 2023 werden al vergunningen gegeven, maar ik verwacht die niet meer in zo’n grote aantallen.”

Zelden geweigerd

“We hebben zelden een aanvraag moeten weigeren. Dat gebeurde voor de coronaterrassen maar in 2 van de 240 gevallen. En dan bleek dat het om veiligheidsredenen niet kon. Onze mindset is om ondernemerschap zoveel mogelijk kansen te geven”, zegt Björn Anseeuw. Hij bevestigt dat de Kapucijnenstraat (tussen Langestraat en Hofstraat) een ‘terrasstraat’ blijft: “Die werd definitief een voetgangerszone en daar is het afhankelijk van het weer en de uitbaters of er terrassen geplaatst worden. Maar er zijn geen plannen voor andere terrasstraten.”

Johnny Dildick van de Cheers op de hoek van de Adolf Buylstraat en de Madridstraat breidde zijn terras door corona uit naar de Madridstraat: “De stad is echt wel meegaande.” © PETER MAENHOUDT

Uitbater Johnny Dildick van de Cheers: “Coronaterras maakte me wakker” Johnny Dildick is al 23 jaar uitbater van de Cheers op de hoek van de Adolf Buylstraat en Madridstraat. “Toen we na de lockdown extra terrassen mochten zetten, heb ik daar op ingespeeld. Die coronaterrassen waren gratis en het liet me toe om ook in de Madridstraat een terras te plaatsen. Het was een succes en die extra covidplaatsen maakten me wakker. Ik besloot later om het terras ook in die richting uit te breiden. De tarieven voor een terras vind ik schappelijk. De aanvraag is niet eenvoudig, maar ik merkte dat er veel kan als je volgens de regels werkt. De stad is echt wel meegaande. Het systeem van aanvragen vind ik correct.”

Oostends terrasbeleid uitgelegd

Welke terrassen?

• Open terras: gewone versie, eventueel begrensd door windschermen

• Overbouwd terras: de overdekking is ondersteund, dak en constructie kunnen worden verwijderd

• Gesloten terras: uitbreiding van de zaak, bedoeld om te blijven staan, ramen en dak kunnen niet verwijderd worden

• Zone 1: de beste locaties in het centrum, waaronder de meeste straten en pleinen alsook de Albert I-Promenade

• Zone 2: Zeedijk (vanaf de Rotonde richting Middelkerke) en de zone op de Oosteroever

• Zone 3: alle andere locaties

Prijs per vierkante meter per jaar

• Tijdelijke terrassen: prijzen variëren tussen 4 euro (zone 3 in de winter) en 28 euro (zone 1 in het seizoen) per vierkante meter per jaar.