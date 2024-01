Meer dan 3.000 bierflesjes uit 490 brouwerijen te koop aangeboden: “Mensen stopten vroeger alles door elkaar in de bierbak”

Jarenlang zaten ze verborgen ergens in een stal in Reningelst, maar onlangs kwamen ze opnieuw aan de oppervlakte: 3.600 oude bierflesjes van in totaal 490 verschillende brouwerijen. De flesjes behoren tot de inboedel van brouwerij Sint-Joris in Reningelst en worden nu te koop aangeboden. “Het is een mooie herinnering aan veel brouwerijen die nu niet meer bestaan.”

Brouwerij Sint-Joris in Reningelst werd opgericht rond 1650 en kwam in 1777 in handen van de familie Camerlynck. Hij brouwde verschillende soorten bier, waaronder het bekende Reningelst Bruin. De brouwerij was gevestigd in het midden van het dorp. In 1907 neemt Nestor Six de brouwerij over van zijn grootmoeder Octavie Camerlynck. Zes jaar later vernieuwt Nestor zijn mouterij, die hij voorziet van een 10 meter hoge mouttoren. Op de toren staat nog altijd te lezen: ‘Bijzonder bruin bier in vaten en flesschen’. De brouwerij overleefde de Eerste Wereldoorlog, maar werd zwaar beschadigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na het overlijden van vader nam zoon Joseph in 1933 de brouwerij over en moderniseerde die verder. De brouwerij groeide uit tot één van de belangrijkste bierproducten van de streek. In 1963 stopte het bierbrouwen. De gebouwen bleven wel nog dienstdoen als bieropslagplaats voor bier van grotere brouwerijen. Op 14 januari 1994 stierf brouwer Joseph Six.

De gebouwen van de brouwerij werd een stille getuige van een rijk brouwersverleden. In 1998 richtten enkele enthousiastelingen de vzw De Fietseling op, met als doel de voormalige brouwerij te restaureren en een nieuwe bestemming te geven. In 2001 stortte de toren in. De effectieve restauratie begon in 2015 en in 2020 werden de werken afgerond. Ondertussen is de Kinderbrouwerij er gevestigd en is de toren een buurtcentrum geworden.?

“Het bekendste bier dat de brouwerij Sint-Joris produceerde was ‘Reningelsth bruin bier’: een streekbier met een alcoholpercentage van 4 graden en een zoetzure smaak”, zegt Bert Lemahieu. Bert stond mee aan oprichting van De Fietseling. Hij is momenteel geen bestuurslid meer, maar wel nog betrokken bij de vereniging. “In de volksmond werd dit gerstenat Rookop genoemd, omwille van het rode porseleinen beugelslot. Ook de naam van de site werd daarvan afgeleid. Het geheim van het bier lag in de paar emmers lambik die brouwer Six aan ieder brouwsel toevoegde.” Sinds eind september staat de oudste fles van de brouwerij in het buurtsalon. “Deze fles, versierd met een tekening van Sint-Joris, is te dateren net voor WO I. Archeologen vonden ze terug in een afvalput op de site van het voetbalplein. Na 110 jaar is deze fles terug in de brouwerij.”