Meer dan 1.000 kilogram verrot vlees weggehaald bij beenhouwerij

In de Zwevegemse Deerlijkstraat werd woensdag de voorraad verrot vlees weggehaald van een beenhouwerij.

Mensen in een wit pak hadden woensdag de weinig benijdenswaardige taak de frigo’s en diepvriezers van een beenhouwerij in de Deerlijkstraat leeg te halen.

De beenhouwerij is bijna twee jaar gesloten maar de koelruimtes werden nooit leeggehaald. Er was geen elektriciteit meer. Ook de hespen hingen nog in de rookoven.

Volgens de opruimfirma ging het om ruim 1.000 kg verrot vlees. Verder was er een overvloed aan maden en dergelijke. Ook de stank was niet te harden.

De eigenaars blijken spoorloos te zijn. De curator gaf opdracht om de zaak op te ruimen. (GJZ)