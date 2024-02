McDonald’s zet extra verdiep op dak van huidig restaurant: “Het werd veel te klein om alle klanten te ontvangen”

Het hamburgerrestaurant McDonald’s langs de Brugsesteenweg in Roeselare ondergaat de komende weken een serieuze gedaanteverwisseling. Op het dak van de horecazaak komt een extra verdiep is waar plaats is voor 99 extra klanten. “Een uitbreiding is nodig om deze erg goed draaiende zaak wat te ontlasten”, aldus François Bouillon, al sinds 1995 filiaalhouder in Roeselare.

In 1995 streek McDonald’s neer langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Voor filiaalhouder François Bouillon was het zijn eerste hamburgerrestaurant, sinds de opening van een nieuw hamburgerrestaurant in Doornik runt hij negen vestigingen van McDonald’s. “Inmiddels vernieuwden we onder andere al Kortrijk en Moeskroen. In Roeselare merkten we dat het restaurant te klein werd om de vele klanten te kunnen ontvangen. Een laatste uitbreiding werd in 2014 gerealiseerd, maar we merkten dat dit nog niet voldoende bleek.” McDonald’s onderzocht aanvankelijk de mogelijkheid om een tweede vestiging in Roeselare te openen, maar die plannen zijn inmiddels van de baan. “Doordat dat er niet van gekomen is, hebben we beslist om een uitbreiding te voorzien op de bestaande locatie. Met die uitbreiding kunnen we deze vestiging wat ontlasten.”

Uitbreiding met 99 plaatsen

Wie langs de Brugsesteenweg passeert, merkt ongetwijfeld dat er al serieuze werken worden uitgevoerd op de site. “Op het gelijkvloers wordt de keuken uitgebreid en investeren we ook in een nieuw interieur. De grootste werken omvatten echter de bouw van een tweede verdiep.” In McDonalds Roeselare is er momenteel plaats voor een tweehonderdtal klanten, 150 m² extra ruimte op de eerste verdieping zorgt voor 99 extra zitplaatsen. In het nieuwe gedeelte komt er ook een bestelkiosk. “Van de grote werken maken we gebruik om ook een gezellige ruimte voor ons personeel in te richten en een aangename plek te voorzien voor de koeriers die de hamburgers aan huis brengen.” Ook aan de kinderen is er gedacht. Voor hen komt er een speciaal speeltuig dat zowel langs de eerste verdieping als langs het gelijkvloers voorbij komt.

Restaurant tijdelijk dicht

Tijdens de werken gaat het hamburgerrestaurant een tijdje volledig dicht. “We sluiten de deuren vanaf 19 februari. De drive-in gaat terug open op 21 maart, de week nadien kunnen klanten ook terecht in ons gloednieuw restaurant.” Bij McDonald’s Roeselare werken een tachtigtal medewerkers. Zij kunnen tijdens de werken aan de slag in de vestiging in Zingem, Kortrijk of Moeskroen.