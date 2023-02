McDonald’s dient bouwaanvraag in voor vestiging in Ingelmunster

Krijgt McDonald’s er straks een vestiging in Ingelmunster bij? De kans zit er in, nu de hamburgerketen een bouwaanvraag heeft ingediend voor een filiaal langs de Ringlaan, op de site van de verlaten Mandelhoeve. In Izegem polste de keten ook, maar geeft de stad voorlopig een negatief advies.

De site van de Mandelhoeve ligt er al jaren verloederd bij. In 2017 veranderde de gemeente nog het overkoepelende ruimtelijk uitvoeringsplan Mandel-Oost, zodat de bestemming er veranderde van ‘sportpark’ naar een zone waar commerciële activiteiten toegelaten zijn. Eerst was er nog interesse om er kantoorgebouwen te voorzien, maar dat project kwam niet van de grond.

Nu heeft McDonald’s een bouwaanvraag voor dezelfde site ingediend. Dat bevestigt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Onze diensten hebben dertig dagen de tijd om die ontvankelijk te verklaren”, bevestigt burgemeester Kurt Windels (De Brug). “Daarna kan een openbaar onderzoek starten en is het afwachten of er al dan niet opmerkingen binnen lopen. Dat duurt dertig dagen en daarna kunnen we als gemeente een beslissing in dit dossier nemen.” Die beslissing hangt af van heel wat factoren. Naast mogelijke opmerkingen onder andere ook de impact op het milieu, de mobiliteit, buurt, enz…

Negatief advies in Izegem

McDonald’s toonde ook interesse om in Izegem een filiaal te openen. Daar ging het niet om het indienen van een bouwaanvraag, maar polste de keten vrijblijvend bij de stad wat de mogelijkheden waren om langs de Leenstraat, vlakbij de rotonde met de Rijksweg, een filiaal te voorzien. “We hebben dat onderzocht en in de vorm van een principestandpunt en negatief advies gegeven”, zegt Izegems schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA).

“De vestiging zou vlakbij de drukke rotonde van de Rijksweg (N36), Krekelmotestraat en Leenstraat komen te liggen en die is tijdens de ochtend- en avondspits nu al verzadigd. Een dergelijke inplanting zou nog veel meer verkeer op die plek genereren en dat is op dit moment geen goed idee. We willen in de toekomst wel helpen zoeken naar locaties die hiervoor welk in aanmerking kunnen komen.”

McDonald’s zelf laat nog niet in zijn kaarten kijken. “We zien veel potentieel in de regio en onderzoeken verschillende mogelijkheden”, is het enige wat woordvoerster Isabelle Verdeyen voorlopig kwijt wil.