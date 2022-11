Maxim en Laurent nieuwe wonderboys in horeca en entertainment: “Geen probleem met werkweken van 100 uren”

Maxim Declercq (24) en Laurent Van Parys (26) uit Waregem zijn ondanks hun jonge leeftijd in enkele jaren tijd uitgegroeid tot wonderboys van het horeca- en entertainmentwereldje in het Waregemse. Vandaag vrijdag is hun danscafé De Porcherie in Sint-Eloois-Vijve the place to be voor wie graag een stapje in de wereld zet.

De stiel leerden Maxim en Laurent in Gent waar ze hun medestudenten op fuiven en galabals trakteerden. Inmiddels hebben ze ook in het Waregemse zes succesvolle pop-up bars gerund en heel wat gesmaakte events op hun naam staan. En nu is er sinds deze zomer De Porcherie, meteen ook de locatie voor een dubbelinterview met twee jonge ondernemers die goed weten waar ze mee bezig zijn.

Vandaag vrijdag vindt de loopwedstrijd Beatrun aan de Leieboorden plaats. Zijn jullie er klaar voor?

Maxim: “Jazeker en we hopen dat dit de start wordt van een lange reeks edities hier op deze plaats. Wie het concept kent, weet dat deze activiteit opnieuw gepaard zal gaan met enig licht- en geluidspektakel, maar nu dus met start en aankomst in De Porcherie. Een andere verandering is dat we nu voor het eerst samenwerken met de Vijfse Middenstand die de sfeerwandeling Lichtjes aan de Leie voor hun rekening nemen de dag nadien.”

De Graslei in Gent kennen we allemaal, Kortrijk heeft nu ook succes aan de Leieboorden. Kunnen jullie een vergelijkbare trekpleister creëren?

Maxim: “In ons eentje hetzelfde verwezenlijken zou wel heel ambitieus zijn maar we willen uiteraard niet liever dan dat de Leieboorden in Sint-Eloois-Vijve ook een begrip zullen worden. Activiteiten als Beatrun of Lichtjes aan de Leie kunnen daar een stuk in helpen maar hier in De Porcherie pakken we met nog veel meer uit. In het half jaar dat we hier nu aan de slag zijn, hebben we al van alles gedaan: van een dj-contest over een petanquetornooi tot een halloweenparty. We willen een veelzijdig danscafé zijn.”

“We tappen ook zelf mee pinten of maken mee de toiletten schoon” – Laurent Van Parys

De voorbije vijf jaar ontpopten jullie zich tot de koningen van de pop-up bars. Nu wordt het anders?

Laurent: “Ja, we hebben die pop-up bars zeer graag gedaan, maar het was tijd voor wat anders. Hoe leerrijk die periode ook was, na verloop hadden we het er toch een klein beetje mee gehad. Er was altijd wel iets aan de hand met een vergunning of wat anders en dan moesten we daar weer veel te veel tijd en energie insteken. Nu kunnen we ons volledig focussen op onze zaak en de evenementen die we daarnaast aanpakken.”

Waar hoop je over een jaar of vijf te staan?

Maxim: “Er is niet zoiets als een groot masterplan. Wel willen we alles wat we doen op een nog professioneler niveau brengen zodat ons publiek zich nog meer kan amuseren. Kwaliteit kunnen bieden met wat we organiseren, is voor ons essentieel. Dat geldt voor De Porcherie maar evenzeer voor de events die we op verplaatsing organiseren. Dan denk ik onder meer aan Kub Koercheval in de hippodroom, Oktoberfest in Wevelgem of het Young VIP-concept waarmee we voor het eerst hebben uitgepakt op Dwars door Vlaanderen.”

Hoe belangrijk is geld als drijfveer hierbij?

Maxim: “We kiezen zeker niet voor het grote geldgewin op de korte termijn anders zouden we niet zo hard proberen om de perfectie na te streven in wat we doen. Ook netwerken is voor ons zeer belangrijk en ook daarmee kan je op korte tijd niet het grote geld verdienen. Anderen zijn daar blijkbaar veel meer mee bezig. Dat merken we als we weer eens benaderd worden om samen te werken. Van zodra we horen dat die personen vooral snel willen cashen, haken we af. Dat is niet onze stijl. Zo zitten we niet in mekaar.”

Een grote horecazaak runnen en daarnaast grote events op poten zetten. Jullie nemen wel veel hooi op jullie vork.

Laurent: “Dat zal wel kloppen, maar we houden er dan ook van om keihard te werken en maken er geen punt als we weer een werkweek van 100 uren achter ons hebben. Waar we ook een punt van maken, is dat we hier altijd als de eersten binnenstappen en als de laatsten weer buiten gaan. Op die manier dwing je respect af. Om dezelfde reden zijn we ook graag bij alle activiteiten betrokken en tappen we ook zelf mee pinten of maken we mee de toiletten schoon. Het zijn kleine punten, maar ze zijn belangrijk en kunnen het verschil maken.”

En zetten twee ondernemers uit de amusementssector zelf ook wel eens een stapje in de wereld?

Laurent: “Jazeker en dat doen we dan bij voorkeur bij andere horeca-uitbaters die het goed voor hebben met ons. Goed overeen komen met onze collega’s in Waregem en daarbuiten, is iets wat we echt nastreven. Echt veel tijd hebben we niet om te stappen maar één keer per maand doen we dat lukken.”