Maxim en Delphine maken van ‘Pankoek’ hun handelsmerk: “Ik voelde me net als Willie Wonka, maar dan zonder gekke kinderen”

Ze leken beiden geboren voor de stiel van beenhouwer, maar een geheim pannenkoekenrecept zette hun wereld op zijn kop. Maxim Lambert (25) en Delphine De Zaeyer (22) begonnen heel bescheiden met hun zaak, maar runnen sinds enkele maanden een grote industriële pannenkoekenbakkerij. Op het programma deze week: vijftienduizend stuks ter gelegenheid van Maria Lichtmis.

Het is druk, heel druk in de industriële bakkerij Le Petit Baron op de ambachtelijke zone van Nieuwpoort. Het team van Maxim Lambert en zijn partner Delphine De Zaeyer moest de voorbije week niet minder dan vijftienduizend pannenkoeken de deur uitkrijgen, maar dat is de hechte ploeg aardig gelukt. De productie loopt letterlijk en figuurlijk op rolletjes wat niet zo vanzelfsprekend is als je weet dat het koppel pas een paar maanden geleden de indrukwekkende bakkerij overnam.

Hun troef? De ‘Pankoek’, een pannenkoek gemaakt naar een recept waaraan Maxim heel lang aan heeft gesleuteld. “Zowel Delphine als ikzelf komen uit de beenhouwersstiel”, gaat Maxim van start. “We hebben weliswaar allebei een opleiding als kok gevolgd, maar gingen aan de slag in de beenhouwerij van onze ouders. Ik in Roeselare, Delphine in Gistel. Als kok en bakker heb ik steeds een voorliefde gehad voor lekkere en ambachtelijke voeding. Ik ging dan ook achteraan de slagerij experimenteren. Verlekkerd als ik was op pannenkoeken probeerde ik allerlei combinaties met tal van ingrediënten tot in 2017 alles eindelijk samenkwam in een wonderbaarlijk bevredigende mix. De Pankoek was geboren. Ik voelde me net als Willy Wonka, maar dan zonder gekke kinderen”, zegt Maxim lachend.

Elk weekend bakte Maxim zijn pannenkoeken voor vrienden en familie. “Maar al snel drongen bevriende collega’s aan om ook voor hen pannenkoeken te bakken die ze dan in hun zaak konden verkopen”, gaat de jonge zaakvoerder verder. “Delphine verkocht het aan klanten in de slagerij van haar ouders en Pankoek groeide uit tot een plaatselijk succes. Liters deeg werden gemaakt, kilo’s pannenkoeken gebakken op een gasvuur, soms duizend per week. Eerst gewoon in de pan, later op een plaat.”

Het koppel kocht vorig jaar een huis met een loods in Houthulst om hun zaak verder op eigen benen uit te bouwen, maar het lot besliste anders. “We gingen regelmatig helpen en bakken in de industriële bakkerij Le Petit Baron. Maar toen deed de uitbater ons een verrassend voorstel” vertelt Maxim. “Of we niet geïnteresseerd waren in een overname. We hebben daar even ernstig over nagedacht, maar besloten om de sprong in het diepe te wagen. We verkochten ons huis in Houthulst en startten onze zaak op in Nieuwpoort. We behielden de naam, maar ons handelsmerk is en blijft de Pankoek. We verkopen vooral aan bakkerijen en slagerijen, maar ook aan kleine supermarkten. Niet aan grote ketens. We hebben namelijk gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.”

Wat is nu het geheim van de Pankoek? Maxim verraadt de samenstelling niet. “Het recept blijft geheim, want we zijn de enige die ze maken. Een ingrediënt wil ik wel kwijt: de Pankoek is gemaakt met veel liefde.”