Maurice Deco opent naast de deur Maurice Vintage Bar

Nóg een nieuwe handelszaak in de Vissersstraat: Maurice Vintage Bar zet er in op gemoedelijkheid en vintage design.

“Drie jaar geleden al zijn we hiernaast van start gegaan met Maurice Deco, een interieurzaak met leuke retromeubeltjes. Ergens was dit een logische volgende stap: de link tussen enerzijds sfeer en gezelligheid, en anderzijds een koffietje of een goed glas wijn is tenslotte gauw gelegd”, zegt Damien Amys (41). Hijzelf blijft de interieurzaak runnen, compagnon Dave Tyck (44) zal zich over de bar ontfermen.

“Het concept? Een gezellig horeca-adresje waar iedereen zich meteen thuis voelt. Gemoedelijk en ongedwongen, maar uiteraard ook met oog voor presentatie. Net als in onze interieurzaak, zijn we voor een huiselijk decor gegaan. Een mix van vintage en trendy”, aldus Dave.

Maurice Vintage Bar, in de Vissersstraat 48, opent voor het eerst de deuren op zaterdag 26 februari. “We zullen zes dagen op zeven geopend zijn, behalve op maandag elke dag vanaf 14 uur. Een sluitingsuur leggen we onszelf bewust niet op, we willen zo’n adresje zijn waar mensen ook nog terechtkunnen na hun restaurantbezoek of waar horecacollega’s na het werk zélf nog een glas kunnen drinken. En het uitgaansleven werd de laatste jaren al genoeg aan banden gelegd. Het is tijd om weer onbeperkt samen te komen en het leven te vieren”, zegt Damien.

Van de leegstand in de straat blijft zo steeds minder over. “De Vissersstraat was ooit dé winkelstraat van Blankenberge, en daar keren we nu stilaan weer naar terug. Je vindt hier allemaal boeiende verhalen, dicht bij mekaar, die samen een leuke mix geven”, klinkt het.