Matubu Coffee opent branderij, winkel en terrasje in Dudzele: Ga op de koffie bij Nathan en Elie

Een zestal jaar na de start van het bedrijf openen vader Nathan (60) en zoon Elie Ghysbrecht (26) in Dudzele een vaste stek van Matubu Coffee. Hun koffiebranderij is gehuisvest in het voormalige pand van kleding Devisch. Particulieren en professionals kunnen er terecht, voor koffie in zakken van 250 gram tot drie kilo. En om een koffietje te drinken.

Het verhaal van Matubu Coffee begint in 2017, wanneer de Brugse stadsgids Nathan Ghysbrecht besluit zelf koffie te gaan branden. Hij was op zijn vele buitenlandse reizen altijd op zoek gegaan naar de beste koffie. Een uitstapje naar Amsterdam, met zijn duizend-en-één hippe koffiebars, trok hem over de streep.

Nathan leerde twee jaar lang koffiebranden bij de beste meester-roasters en ging in het pand van De Struise Brouwers in Vleteren, bij zijn goede vriend Urbain Coutteau, aan de slag met zijn koffiebranderij Matubu. De brouwer en de koffiebrander konden er elkaar versterken doordat de geroosterde koffiebonen verwerkt werden in enkele bieren van De Struise Brouwers.

“Ik woonde en werkte toen voornamelijk in Brugge. Dat was dus wel telkens weer een behoorlijk eind rijden”, vertelt Nathan. “En het is er sowieso redelijk afgelegen om een product te kunnen commercialiseren. We hebben enkele jaren een winkeltje gehad in de Brugse galerij Ter Steeghere (tussen de Burg en de Wollestraat, red.) om onze producten te presenteren en verkopen. Maar we gingen op zoek naar een locatie in het Brugse om zowel de productie als de presentatie en verkoop te centraliseren. En liefst met woongelegenheid erbij. Dat hebben we dus hier in Dudzele gevonden, in dit pand dat al een tijdje leegstond.”

Nathan en Elie hebben achteraan een ruimte waar de koffiebonen – afkomstig uit koffielanden in zowel Afrika als Zuid-Amerika en Azië – gebrand worden volgens de regels van de kunst. Vooraan is er de verkoopruimte, waar zowel gemalen koffie als geroosterde bonen worden verkocht. Klanten kunnen er ook zelf een pot of zakje meebrengen om te laten vullen met geroosterde bonen. Bovendien worden er ook streekproducten zoals biertjes, mosterd en paté aangeboden.

Workshops

“De mensen kunnen hier gerust een koffie komen drinken. We vinden het wel belangrijk om ons met onze koffie en deze nieuwe uitbating te integreren in de buurt”, zegt Elie. “Achteraan is er overigens ook een leuk terrasje, en we willen ook workshops geven rond koffie proeven en serveren.”

www.coffee-matubu.com