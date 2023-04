Matthias Vitse opent café ’t Bar’ke op camping KACB in Westende

Met Café ’t Bar’ke in de Bassevillestraat is Westende een nieuwe staminee rijker. Matthias Vitse (41) nam het voormalig café van vader Bart Vitse (69) over en wil er nieuw leven in blazen.

Na het beëindigen van het contract in strandclub De Kwinte neemt Matthias Vitse het voormalig cafeetje van de camping KACB over. Beetje vergane glorie waar weinig aandacht werd aan besteed, maar daar komt nu verandering in. Dit is niet alles. De broers Matthias en Diederik, een ervaren horecatandem, hebben nog grootsere plannen. Samen met hun ouders Olivia en Bart willen ze een nieuwe wind laten waaien over het domein met camping, golf, restaurant en café. Ook de renaissance van Villa Paradou past in hun plannen.

Matthias Vitse kreeg in september 2022 een aangetekende brief van het bestuur van de Surfclub Westende met de melding dat vanaf 1 januari 2023 het contract niet meer werd verlengd. Er was geen discussie meer mogelijk. De reden ? “Daar hebben we het raden naar”, zegt Matthias.

“We hadden een samenwerkingscontract dat jaar op jaar opzegbaar was. We waren reeds een paar jaar aan het discussiëren dat dit niet rechtsgeldig was. De surfclub zag daar geen graten in en eiste bovendien dat we nieuwe investeringen zouden doen. We stonden daar klaar voor maar vroegen ook in retour een garantie. De surfclub heeft niets willen bieden van zekerheden. Er volgde een radiostilte van februari tot september. Tot we 3 maanden voor het einde van het jaar de aangetekende brief in onze bus kregen”, legt Matthias uit. Einde verhaal!

Te toeristisch

“We hebben de surfclub elf jaar aan een stuk met hart en ziel uitgebaat. Wij waren de eerste uitbaters. We kregen het verwijt dat we te toeristisch ingesteld waren en te weinig aandacht hadden voor de leden. Wat absoluut niet waar is. Ik ben zelf in de surfclub opgegroeid en ken de gevoeligheden. We hebben altijd voor beiden gewerkt, zowel voor de leden als voor de toeristen”, zegt Matthias. Maar goed dit is het verleden. “Ik wens de nieuwe uitbaters Steffie en Bart alle succes toe, zeker weten”, zegt Matthias. “Voor mij is er nu een andere toekomst weggelegd en vanaf 1 april zijn we gestart met een nieuw verhaal”. Matthias liet er geen gras over groeien en begon met een familiaal sfeercafé ’t Bar’ke. “Het wordt een volkscafé in de namiddag en de avond open en zeker geen nachtcafé. We hebben een groot terras, zongericht plus een speelplein en een zandvlakte en een terrein met 12 petanquebanen”.

Bart en Olivia, de ouders van Matthias en Diederik hebben 41 jaar geleden de zaak opgebouwd. In januari 1982 zijn ze gestart met de uitbating van de KACB-camping, later in 1993 openden ze de aanpalende Westgolf. Het werd een succesverhaal en beiden zijn op vandaag nog heel actief in het bedrijf, maar zullen het een beetje rustiger aan doen. “We hebben eindelijk kunnen regelen dat onze ouders wat minder hooi op hun vork zullen nemen. Vader zal meer aan deze kant van de toog zitten dan aan de andere kant”, grapt Matthias.

De twee broers Vitse gaan samenwerken. “Mijn broer Diederik runt al sinds 2017 het restaurant van de golfclub, resto ’19”, verduidelijkt Matthias. “Ons nieuw bedrijf neemt in feite alle horeca over van de golf en de camping. Mijn broer gaat zich meer op het restaurant van Westgolf focussen en ik op het café. Villa Paradou zijn we ook opnieuw aan het opstarten. De bedoeling is dat we na de zomer klaar zijn daarmee. Het wordt een zaal voor meer exclusieve feesten, familiefeesten en kleine gezelschappen tot maximum 50 man”.