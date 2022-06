Matthias Bar & Grill breidt uit tot ’t Hof van Vlaenderen

Op Veldegem dorp bouwen Matthias Saelens en zijn team de gerenommeerde feestzaal ’t Ridderhof en Matthias Bar & Grill gedreven verder uit. Met de aanstaande bouwplannen verenigt Matthias Saelens beide zaken en zaal Den Artiest tot één totaalbeleving: ’t Hof van Vlaenderen.

Sinds jaar en dag blijft ’t Ridderhof, nog vroeger Zaal Astrid, een klinkende horecanaam onder de Veldegemse kerktoren. Voor recepties en familiefeesten, tot vieringen van verenigingen, zijn het restaurant en de feestzaal het culinair adres bij uitstek. Zaakvoerder Matthias Saelens (38), die met Veldegemnaars Kurt Yde en Sabine Verhaeghe mee de zaak liet bloeien, staat er al 3,5 jaar zelf aan het roer. Zijn eet- en praatkroeg Matthias Bar & Grill, en de statige feestzaal ’t Ridderhof achterom, plant hij samen met de naastgelegen zaal Den Artiest samen te voegen onder één naam: bar-restaurant-feestzaal ’t Hof van Vlaenderen.

Vanaf mei 2023

“De bar, die we zagen verkleinen voor alsmaar meer gereserveerde tafels, maakt nu nog deel uit van ons familierestaurant. Die indeling gaat moeilijk samen met de stijlvolle rust die we onze gasten tijdens hun lunch of diner willen bieden. Vandaar dat we de aanpalende oud-horecazaak Den Artiest willen heropbouwen als een tapasbar in klassiek-Britse stijl met een zuidgericht terras en speeltuin.”

“Als de werken meezitten, wordt het vanaf mei 2023 een eikenhouten bar voor zowel stamgasten als passanten, en voor wie met familie of in vriendenkring er een zorgeloze avond op uit wil. Samen met onze vertrouwde feestzaal en restaurant, die blijven zoals ze zijn, willen we één totaalbeleving bieden waar we alle leeftijden en doelgroepen welkom heten in bar-restaurant-feestzaal ’t Hof van Vlaenderen.” (HV)

Matthias Bar & Grill en Feestzaal ’t Ridderhof Koningin Astridstraat 15, Veldegem.