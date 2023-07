Matsbar wil met cocktails Westende op de kaart zetten

Op de hoek van de Meeuwen- en de Distellaan werkt de 41-jarige Mathias Van Hoegaerden met de inplanting van een cocktailbar zijn jongensdroom uit. “De film Cocktail met Tom Cruise zorgde voor inspiratie. Een barman die show verkoopt. Ik wou dat ook doen. Vandaag openen we Matsbar. Hiermee willen we Westende op de kaart zetten”, stelt Mathias Van Hoegaerden.

De film Cocktail mag dan wel gedraaid zijn in 1988, voor Mathias Van Hoegaerden blijft deze oersterk in het geheugen geprent: “De barman uit de film is legendarisch, schept leven in de brouwerij, is vindingrijk en grappig. Dat willen we in Matsbar overbrengen. Westende moet hipper worden. Met deze bar wil ik daaraan werken.”

“Ik wil de beste en de bekendste cocktailbar worden aan de kust. Het moet the place to be worden, waar jongeren en ouderen zich kunnen terugvinden om op tijd en stond een feestje te bouwen. Muziek is er troef en professioneel barman Tom Nijs zorgt voor de sfeer.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker loofde de inzet van Mathias Van Hoegaerden. “We hebben nood aan personen die werken naar de toekomst. We wensen Matsbar dan ook alvast een sterk seizoen toe.”

Matsbar aan de Meeuwenlaan 12 is elke dag open van 15 uur.

(PG/foto LC)