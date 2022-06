Mathieu en Ann openen zomerbar Mworsèle in tuin B&B Ter Gracht: “Ligging is ideaal, in groene omgeving”

Mathieu De Witte en Ann Messiaen hebben in de Wittemolenstraat richting Menen, in hun mooie ruime tuin van Bed and Breakfast Ter Gracht, de zomerbar Mworsèle geopend.

“Toen het hippisch centrum Zilveren Spoor, een vermaard centrum voor de paardensport waar regelmatig internationale happenings werden georganiseerd, de deuren sloot, waren wij een groot deel van onze klanten kwijt”, begint Mathieu De Witte zijn verhaal. “We hebben toen onze pijlen gericht op onze feestzaal. We hebben die heringericht en ook de tuin onder handen genomen. Er kwamen omheiningen voor de veiligheid en een speelpleintje. Alles was klaar in februari 2020… een maand voor corona. Die periode heeft ons wel pijn gedaan, maar eind vorig jaar groeide het idee om een zomerbar te beginnen, we voelden de nood aan nieuwe actie. Maar toen we echt in gang wilden schieten, bleek het niet makkelijk om het nodige huurmateriaal te vinden. Voor de toiletwagen moesten we helemaal naar Genk.”

Groene omgeving

Er staat een chique grote tent, het meubilair is zelfgemaakt uit paletten, sfeervol versierd en verlicht en voor de frisse avonden is er terrasverwarming. “Ook de bar maakte ik zelf. Deze zomerbar ligt ideaal, in een groene omgeving. We hebben hier ook schapen in de weide, er is parking en er komen hier heel wat wandelaars en fietsers voorbij. We hebben de B&B, onze feestzaal en nu ook deze zomerbar. We mikken op de fietsers die op adem kunnen komen bij een koffietje, of naar de groepen wielrenners die een glaasje vermogen. Er komt bijvoorbeeld een groot scherm met de Ronde van Frankrijk, en jonge gezinnen met kinderen vinden hier een afgesloten ruim terrein met een springkasteel, twee petanquepleinen, een trampoline en een voetbalveldje.

We bieden kleine hapjes aan, van fingerfood tot kleine pizzaatjes. De focus ligt wel op lokale bieren met BUX en Sint Bernardus. Blijkbaar is ‘rouge-bier’ populair bij de jongere generatie. Zo hebben wij Kwak rouge.”

Mathieu is al een vijfde generatie dakwerker. Er werken acht mensen in het bedrijf. Ann werkte vroeger in Passage fitness, en doet nu de uitbating van de B&B en feestzaal en werkt nog halftijds in AZ Groeninge. Dochters Alice en Laura lonken al naar het springkasteel.

Je kan in Mworsèle terecht op donderdag van 17 tot 22.30 uur, vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 22.30 uur en op zondag van 10.30 tot 21 uur. Meer info vind je op de instagrampagina ‘mworsele_zomerbar’.