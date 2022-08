Mathieu bijna acht jaar aan het hoofd van Lamon Traiteur: “Ik voel me stilaan een echte Roeselarenaar”

Acht jaar geleden zette Mathieu Vanneste zijn eerste voorzichtige stapjes in de Roeselaarse ondernemerswereld. De voorbije periode bouwde hij Lamon Traiteur uit tot een vaste waarde binnen het culinaire Mekka dat de Rodenbachstad is én raakte hij en cours de route ook zelf verliefd op Roeselare. “Hier ga ik nooit meer weg”, zegt hij.

Dat hij ooit een druk beklante traiteurszaak op de Grote Markt van Roeselare zou runnen, had Mathieu Vanneste als jonge snaak nooit durven dromen. De 36 jaar oude ondernemer groeide op in Ingelmunster en volgde aan Ter Duinen in Koksijde een opleiding als chef-kok. Hij werkte stages af bij gerenommeerde restaurants in binnen- en buitenland en stond onder andere bij tweesterrenzaken De Kromme Watergang in Nederland en L’Oasis in Cannes achter het fornuis. “Als student was ik vaak aan de slag in restaurant Retro in Izegem, maar gaandeweg had ik door dat het horecaleven niks voor mij was. Te veel onregelmatige uren, dat zag ik niet meteen zitten.”

En zo belandde je als chef-kok in het atelier van Lamon Traiteur…

“Klopt. Ik was zeven jaar aan de slag voor Mia Delbarre en Paul Lamon. Van hen kreeg ik enorm veel vrijheid, mocht ik ook experimenteren. Hier kon ik mijn passie uitoefenen, maar met normale werkuren. (glimlacht) Toen ze me in 2014 de vraag stelden of ik hun zaak, of beter: levenswerk, wilde overnemen, heb ik geen seconde geaarzeld. Ik vond het zelfs een hele eer. Zelf hadden ze geen opvolgers, ik kreeg de kans om als eerste niet-Lamon na vijf generaties een prachtige traditie voor te zetten.”

Hoe dankbaar ben je je voorgangers?

“Niet onder woorden te brengen. Zonder hen zat ik hier niet. In 2024 mogen we trouwens de 150ste verjaardag van Lamon Traiteur.”

Was het altijd een doel om ooit op eigen benen te staan?

“Kijk, ik kom uit een commercenest. Mijn vader runde in Ingelmunster een verzekeringskantoor en mijn broer is in zijn voetstappen getreden. Mijn nonkels waren champignontelers, al mijn neven en nichten hebben een eigen zaak. Ik wilde ook iets uit de grond stampen. Die droom jaag ik nog elke dag na.”

Je zaak ligt op een toplocatie in Roeselare. Maakte dat de beslissing makkelijker?

“Dit is een triple A-locatie, hé. Pal aan de Grote Markt, parkeermogelijkheden zat, altijd passatie… Als ondernemer kan je niks meer wensen, toch?”

Was het er van bij de start boenk op?

“Dat niet, moet ik eerlijk toegeven. Ik herinner me nog dat, kort na onze opening, de Grote Markt heraangelegd werd. Er lag een enorme berg aarde voor onze deur, toen ben ik toch even in lichte paniek geschoten. Maar na die werken was de trein vertrokken. En hij is niet meer gestopt.”

Hoe zou je Lamon Traiteur omschrijven?

“Ik heb de missie van de zaak toch wat veranderd. Voor ik het roer overnam, kon je hier ook een lapje vlees of stukje biefstuk kopen, ik focus me volledig op het traiteurgegeven. Al mijn teamleden hebben een koksopleiding genoten, wij gaan voor gerechten en bereidingen met dat tikje meer. En dat slaat aan. We krijgen jong en oud over de vloer, shoppers houden hier halt, maar we hebben vooral veel vaste klanten, veel Roeselarenaars. Tegelijk evolueren we ook mee. We zetten al een hele poos fors in op sociale media. Elke dag zetten we een paar gerechten in the picture en die zijn keer op keer ’s avonds uitverkocht.”

Heb je zelf nog tijd om te koken?

“Daar máák ik tijd voor. Elke ochtend draai ik mee in ons atelier, ’s namiddags buig ik me over de administratie en in de late namiddag duik ik de winkel opnieuw in. We hebben ooit de kans gekregen om in Roeselare een tweede Lamon-vestiging te starten, maar daar heb ik voor bedankt. Ik focus me liever voor de volle honderd procent op één plek dan op twee locaties geen perfect werk te kunnen afleveren.”

Je woont en werkt hier intussen acht jaar. Is dit je thuis?

“Meer dan ooit. Ik voel me stilaan een echte Roeselarenaar. Ik was destijds een inwijkeling, met deze stad had ik amper een band. Dit was mijn werkplek, meer niet. Dat is volledig veranderd. Aanvankelijk keerde ik elk weekend terug naar mijn vrienden in Ingelmunster, maar na vijf jaar heb ik de klik gemaakt. Roeselare is mijn thuis. Hier bouw ik mijn traiteurszaak uit, ons zoontje is hier geboren en zal hier naar school gaan… Neen, mij krijgen ze hier niet meer weg.”

Hoe zou je Roeselare omschrijven?

“Als een topstad om te ondernemen. Het stadsbestuur heeft een hart voor haar commerçanten. Je kan altijd zagen en klagen, ik focus liever op het positieve. We hebben een compact stadscentrum, een erg sterke burgemeester en een bruisende gemeenschap. Neem nu de heraanleg van de Ooststraat. Die zal hoop en al anderhalve week geduurd hebben. Dat zegt toch alles?”

Lamon Traiteur is anno 2022 een vaste waarde in Roeselare. Trots?

(lacht) “Vaneigens. Ik heb deze zaak ergens ook opnieuw uitgevonden. Wat in mijn hoofd zat, kon ik uitvoeren én het word geapprecieerd. Elke dag start ik met een lege toog en eindig ik ook zo. Dat maakt van mij een contente mens.”

Als gediplomeerd chef-kok hou je van lekker tafelen. Geef eens je ultieme tip.”

“Da’s een lastige, want Roeselare heeft zóveel goeie adresjes. Onlangs heb ik Chez Jacques ontdekt, een Parijse bistro op het Sint-Michielsplein. De obers dienen er zelfs in van die typische Parijse kostuums op. Alsof je op citytrip in eigen stad bent. Heerlijke sfeer, heerlijk eten.” (Philippe Verhaest)