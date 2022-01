Mathias en Eline blazen ‘t Wapen van Damme nieuw leven in:“Volkscafeetje ontbrak hier”

Na maandenlange leegstand is er opnieuw beweging in het aloude café ‘t Wapen van Damme. Het jonge koppel Mathias Van Heyste en Eline Baute opent op woensdag 2 februari de deuren. “We willen er hier weer een gezellig volkscafé van maken.”

’t Wapen van Damme, een van de oudste horecazaken van de Uilenspiegelstad, heeft nieuwe uitbaters. Geen dag te vroeg want het volkscafé in de Kerkstraat, vlak aan het marktplein, staat al maandenlang leeg. De voorbije jaren kende ‘t Wapen van Damme, groot gemaakt door de familie Van Pamel, al meerdere uitbaters; met wisselend succes. Het jonge koppel Mathias Van Heyste (25) en Eline Baute (21) is vast van plan er een succes van langere duur van te maken.

Eerder een tapasbar

“Ik heb de bakkersopleiding aan Ter Groene Poorte gevolgd, en werkte ook enige tijd als bakker, maar heb ook al behoorlijk wat ervaring in de horeca. Zo werkte ik een tijd in slagerij-traiteur Delbaere in Tielt, bij ‘Onze Keuken’ (DB Center ) in Beernem en De Ramblas in Tielt”, zegt de uit Knesselare afkomstige Mathias. Zijn partner Eline komt uit Oedelem en werkte eerder als zorgkundige, onder meer in Blydhove in Assebroek en in de bijzondere jeugdzorg. Ze baatten samen eerder al kortere tijd een horecazaak in Tielt uit: de tapasbar en tearoom Maline.

“We waren op zoek om samen iets nieuws te beginnen en dan wel liefst in de brede Brugse regio”, vertelt Eline. “Door op zoek te gaan op internet zijn we op dit pand gebotst. We waren wel gecharmeerd door Damme. Natuurlijk kwamen we hier al eerder maar met het oog op het eventueel huren van dit horecapand zijn we toch nog eens op prospectie gegaan. In Damme is er heel veel horeca maar het viel ons toch op dat er geen echt volkscafeetje meer is. Het zijn bijna allemaal eetgelegenheden geworden”, vult Mathias aan. “Dus ja, wij denken wel dat er plaats is voor een gezellig volkscafé voor zowel Dammenaars als bezoekers uit de regio en toeristen.”

Van 10 tot circa 23 uur

“We gaan ook wel een tearoomaanbod voorzien, daar kun je moeilijk omheen. We voorzien dus geen grote eetkaart maar wel wat eenvoudige gerechtjes zoals spaghetti, croque monsieur en eventueel stoofvlees. Bedoeling is om doorlopend geopend te zijn van 10 uur ‘s ochtends tot ongeveer 23 uur ‘s avonds. Maar als er nog behoorlijk wat volk zit en het gezellig is, gaan we de mensen ook niet zomaar buiten zetten uiteraard.” (lacht)

“Qua interieur gaan we hier niet veel veranderen, met uitzondering van wat nieuwe tafeltjes en leuke, speelse lampkapjes”, weet Eline. “We denken niet dat de mensen hier vragende partij zijn voor een grote vernieuwing van dit volkscafé. Voor onszelf is het ook wel leuk en praktisch dat we hier boven het café kunnen wonen. We hebben alleszins een prachtig uitzicht: vooraan op het stadhuis en marktplein en achteraan op de Damse Vaart met de molen.”

Welkomstdrankje

“Onze sluitingsdagen zijn maandag en dinsdag en naar de zomerperiode toe wellicht enkel de maandag. Ja, we kijken echt wel uit naar onze opening op woensdag 2 februari. En misschien ook interessant voor de lezers: in onze openingsweek krijgt iedereen een gratis welkomstdrankje.”

(PDV)