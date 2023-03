Marokkaanse touch in culinair fastfoodrestaurant Agency’s Grillhouse: “Onze mooie cultuur met iedereen delen”

In de Brugsestraat vind je sinds 2019 Agency’s Grillhouse, één van de drie zaken van Abdelilah Kasmi. Bij het binnenkomen in het barbecuerestaurant zie je de woorden ‘quality over quantity’. “Dat is ons motto, we gaan absoluut voor kwaliteit. We zijn geen snackbar, maar eerder een culinair fastfoodrestaurant. Onze gerechten zijn huisgemaakt met de beste ingrediënten. Koken is kunst voor mij en ondernemen is mijn passie.”

“Ik heb altijd graag gekookt en ben een echte barbecuefanaat. Die twee passies komen samen in mijn eigen zaak. Alles wat ik verdiende zette ik enkele jaren geleden opzij om vervolgens Agency’s Grillhouse nabij het Astridpark te kunnen openen. Het eerste jaar leerde ik alles van mijn kok, vanaf dan stond ik zelf aan de grill. Ik volg nog steeds opleidingen. Dat gaat van verschillende bakwijzes en welke kruiden je kan gebruiken tot een cursus paella maken”, opent Abdelilah Kasmi.

Sociale mediakanalen

Agency’s Grillhouse serveert burgers, pasta’s, schotels en salades. Bij hun grillspecialiteiten kan je kiezen tussen verschillende huisgemaakte sauzen. “Alles wordt zo vers mogelijk bereid, dat kan je ook volgen op mijn sociale mediakanalen. Eender welk bedrijf je wil opstarten: marketing is key. Ik ben daarom heel actief op Instagram en TikTok, want het uitbouwen van je eigen merk op sociale mediakanalen maakt echt het verschil, merk ik.”

Het team van Abdelilah gaat dagelijks langs bij de slager om het meest verse vlees aan te kopen en vervolgens zelf te bewerken en met de hand te bereiden. “Onze huisgemaakte kruidenmix is een echte meerwaarde in onze vleesbereidingen. De meest authentieke, huisgemaakte burger in heel Kortrijk eet je bij ons. Kenners smaken dat verschil. Ik gebruik de traditionele recepten van mijn moeder.”

Tweede vestiging

Sinds de coronapandemie zet Agency’s Grillhouse ook in op afhaal, omdat Abdelilah in die periode niet wilde stilzitten. Alles wordt geleverd in kwaliteitsverpakkingen. “We betalen daar iets meer voor, maar de bestelling wordt zo netjes en warm geleverd. Onze online reviews zijn stuk voor stuk lovend.”

“De meest authentieke burger in heel Kortrijk vind je bij ons”

Twee maanden geleden voerde Abdelilah enkele renovatiewerken uit om de keuken te vergroten met een gloednieuwe houtskoolgrill. Het barbecuerestaurant trekt klanten van zelfs ver buiten de regio, zoals Gent, Roeselare en Rijsel. Na twee jaar zette de ambitieuze ondernemer een volgende stap: een tweede vestiging openen in Kuurne. Op het Marktplein vind je zijn huiselijk ingericht Marokkaans restaurant ‘Dar Es Salaam’ (in het Nederlands ‘Huis van de Vrede’) met een open keuken, sfeerhaard en een muurschildering met een zonsondergang in Marrakesh. “Dar Es Salaam heeft een uitgebreidere kaart. Je eet er onder meer kefta, tajine en tal van Marokkaanse desserts.” Kort daarop volgde een eerste franchise in Parijs met hetzelfde concept als Agency’s Grillhouse, uitgebaat door zijn neef.

Iedereen welkom

Abdelilah is een gedreven man die 14 à 15 uren per dag werkt. “Een beetje een loner, maar nooit alone”, lacht de jonge ondernemer. “Dit is mijn leven. Ik doe elke dag wat ik het liefste doe: koken en mensen blij maken. Ik wil onze mooie cultuur met mensen delen en bruggen bouwen. Jammer genoeg merk ik dat mensen soms niet durven binnenkomen en vragen of ze hier ook mogen eten. Iedereen die graag een Marokkaanse touch in hun eten willen proeven, is hier meer dan welkom.”