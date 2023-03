Marnick Goossens van Aviflora maakt horecacomeback met Patio in Ingelmunster

Vanaf maandag 15 mei runnen Marnick Goossens en zijn partner Eline Coopman taverne Patio in de Weststraat 4, het vroegere De Kaffieklets. Het is al bijna acht jaar geleden dat Marnick het Familiepark Aviflora met pijn in het hart moest verlaten. Het kriebelde al een hele tijd om opnieuw iets te doen in de horeca, maar hij vond de gepaste locatie niet. Tot zijn partner de perfecte tip gaf.

Op 1 april 2000 werd Marnick eigenaar van het Familiepark Aviflora. In juni 2000 opende hij de deuren. Marnick zag het groots, wilde heel veel volk lokken en in de beginjaren vonden velen ook de weg naar dit familiepark. Op donderdag 15 april 2015 verklaarde de Kortrijkse rechtbank van koophandel Aviflora echter failliet. Marnick hoopte vlug te kunnen herbeginnen, maar hij vond geen investeerders. Acht jaar later ligt het terrein er volledig kaal bij. “Het is een drama dat het park zo aan zijn lot is overgelaten”, zucht Marnick. “Alles werd verwijderd, waaronder ook de bunker met die prachtige vijver. Ze gooiden alles plat om er uiteindelijk niets mee te doen. Ik hoopte dat Aviflora kon blijven bestaan met een andere investeerder, en dat ik toen misschien conciërge kon worden, maar daar kwam niets van in huis. Of daar ooit nog iets nieuws zal komen? Ik hoop van wel, maar ik betwijfel het. Je moet niet meer afkomen met bijvoorbeeld padelterreinen. Jaren geleden was dat nog een hype, maar nu moet je daar niet meer aan beginnen.”

Madeliefje

Na het faillissement van Aviflora zat Marnick niet stil. Hij ging meteen aan de slag in een bedrijf in Tielt. “Ik werkte daar maar één maand. In een gesloten ruimte tussen vier muren zitten, dat was niets voor mij. In mei 2015 begon ik met de autobus te rijden voor De Reisvogel in Waregem. Sinds juli 2022 rij ik voor het autobusbedrijf Vermeeren in Harelbeke. Ik veranderde omdat ik bij Vermeeren en op vraag van de verantwoordelijke van Madeliefje, weer de ouderen kon ophalen voor Madeliefje, die in Den Toerist in Meulebeke zitten. Zelf zat ik in het begin met een dubbel gevoel. Enerzijds zag ik die mensen terug, waarvan ik er nog veel kende, maar anderzijds deed mij dat toch weer terugdenken aan mijn jaren in Aviflora”, bekent Marnick.

“Aviflora blijft deel uitmaken van mijn leven, ik word er nog vaak over aangesproken”

De voorbije jaren ging regelmatig het gerucht dat hij een nieuwe zaak zou starten, maar dat bleek telkens loos alarm. “Het bleef kriebelen toch weer in de horeca te kunnen werken en tussen de mensen te kunnen vertoeven”, vertelt Marnick verder. Hij is papa van vijf kinderen, twee kleinkinderen en twee pluskinderen. “Onlangs reed ik met mijn camionette naar Roeselare. Langs de weg zag ik een zaak met dansgelegenheid te huur staan. Ik dacht toen dat dit iets voor mij was. Weet je, ik kan geen afscheid nemen van Aviflora. Ik heb het aanvaard en geplaatst, maar het blijft deel uitmaken van mijn leven. Ik kom nu nog altijd zoveel mensen tegen en die blijven mij herinneren aan Aviflora. Ze blijven erover praten.”

Gouden tip

Marnick heeft het te danken aan zijn partner Eline Coopman waarmee hij al zeven jaar samen is, dat hij weer in de horeca kan stappen. Eline werkt als zelfstandige thuisverpleegster bij Katia Vandendriessche van Zorgshop in de Kortrijkstraat. “Ik kom vier keer per dag langs voor verzorging bij de ouderen in de assistentiewoningen ’t Roosje in de Weststraat 4. Ik was op ronde. Een zoon van een patiënt zei dat De Kaffieklets naar een overnemer zocht. Ik stapte in mijn auto, belde naar Marnick, sprak erover met Katia die hier de permanentie doet, waarna we contact opnamen met de eigenaars Martin en Hilde Philippaert-Malfait. Daarna was het spannend afwachten, want er was nog een kandidaat. Toen we te horen kregen dat de eigenaars voor ons kozen, waren we zo gelukkig”, glimlacht Eline. “Tot zondag 30 april blijft Emilie Carnel De Kaffieklets runnen. Op maandag 15 mei openen we de deuren van Patio, want zo zal onze nieuwe zaak heten. Marnick en ik zullen de zaak openhouden met wat hulp, maar er een van ons beiden zal altijd hier aanwezig zijn.” Marnick knikt en vult aan: “Ik rij met de autobus, maar doe ook nog klussen. Dat zal verminderen en misschien bouw ik de autobusritten in de toekomst ook af.”

Elke dag open

“In het begin openen we elke dag. Daarna kunnen we beter beslissen welke onze sluitingsdag wordt. Het huidige aanbod blijft behouden, maar we breiden het uit met extra biertjes, een wafel en pannenkoek, snacks en een dagschotel. Ik verlang al, dat is mijn leven hé. Of ik schrik heb voor negatieve reacties? Het is helemaal niet belangrijk of de mensen positief of negatief over mij praten, zolang ze maar praten. Tijdens de jaren in Aviflora duwden ze mij diep in de grond, maar toch bleef het volk komen. Wie al weet dat ik deze zaak zal openhouden, reageert positief en dat doet deugd. Eline en ik wonen in Ooigem, maar in Ingelmunster voel ik mij thuis én word ik nog altijd aanvaard”, besluit een gelukkige Marnick.

marnickgoossens@outlook.be