Marleen D’hondt neemt afscheid van Bristol-The Mixx: “Hopelijk blijft het een karaokebar”

Zaterdag 29 april is de laatste werkdag van Marleen D’hondt uit Izegem in Bristol-The Mixx in de Bruggestraat in Ingelmunster. Twee dagen eerder viert ze haar 50ste verjaardag. De karaokezaak houdt ze al bijna zeven jaar open, maar het nachtleven eist z’n tol. Marleen begint te sukkelen met de gezondheid en dus besloot ze dit mooie hoofdstuk in haar leven op een hoogtepunt af te sluiten.

Al zo’n 30 jaar bestaat de karaokebar Bristol in de Bruggestraat 122. Martin Vervaeke – nu zaakvoerder van café Hazekapel in de Doelstraat – begon ermee in zijn ouderlijke zaak. Toen Martin deze zaak verliet en eerst nog naar het Stationsplein trok, veranderde de Bristol van uitbating. “Vooraleer ik hier begon, zat er nog iemand anders in. Zo’n zeven jaar geleden zette ik dan de stap”, vertelt Marleen D’hondt, die samen met haar man Geert Weyts in de Prinsdomlaan in Izegem woont.

25 jaar klant

“Ik kende die zaak heel goed. Zo’n 22 jaar geleden werkte ik hier voor Martin en mijn man draaide hier zelfs plaatjes. We waren in de Bristol toch al zo’n 25 jaar klant. Ik was nog heel jong toen ik al in de horeca actief was. Ik begon in de Oasis op de Markt in Izegem. Daarna werkte ik in de kantine van Cercle Brugge, en nadien in de cafetaria’s van de paardenkoersen in Kuurne en Waregem.”

“Daarna ben ik naar hier gekomen. Eerlijk, ik moest al eerder die stap hebben gezet naar een eigen zaak. Er is immers een groot verschil tussen ergens te werken in een horecazaak en zelf een eigen zaak te runnen.”

Op donderdag 27 april blaast Marleen 50 kaarsjes uit. Het nachtleven begint haar tol te eisen. “Ik heb last van mijn rug, knie, elleboog… Ik neem medicijnen, maar dat kan niet blijven duren. Ik sprak erover met mijn man om te stoppen op een hoogtepunt, want nu draait Bristol-The Mixx nog altijd op volle toeren.”

Minder karaokebars

“Op zaterdagavond heb ik zelfs cliënteel uit Oostende, Brussel, Kortrijk… Dat komt omdat het aantal karaokebars sterk is verminderd. Ik denk dat er hier in de ruime omgeving maar één meer is, namelijk de karaokezaak van Kevin Courtens in Ooigem. Dat is helemaal geen concurrent. We werken zelfs samen, zoals met oudejaarsavond.”

“Cliënteel vroeg aan mij om hier te mogen komen eten. Eerst zagen we dat niet zitten, maar toen Kevin dat hoorde, besloten we dat samen te doen. We dachten aan 30 aanwezigen voor de maaltijd op oudejaarsavond, maar het aantal inschrijvingen bleef maar stijgen. We besloten het dan maar in de andere zaak van Kevin en zijn partner Hannes in Waregem te doen. We sloten af met 121 aanwezigen. Dat was een gigantisch succes. We deden ook iets samen rond valentijn.”

Geen alcohol

Het pand is eigendom van de brouwerij Vanhonsebrouck. “Ze deden niet moeilijk toen ik zei dat ik wilde stoppen, omdat ze al bemerkten dat Bristol-The Mixx proper wordt onderhouden. Ik hoop dat er een overnemer wordt gevonden, zodat deze karaokebar niet verdwijnt. Anders zal ik hier maar moeilijk nog kunnen voorbij passeren.”

“Omdat ik niet kan zingen, start ik de karaoke, dat stelt de klanten gerust”

“Of het mij raakt dat ik stop? Natuurlijk. Hoe meer ik eraan denk en hoe dichterbij het komt, hoe moeilijker ik het heb. Maar ik beleefde hier een formidabele tijd die ik niet vlug zal vergeten. Of ik vaak dronken was? Helemaal niet”, lacht Marleen. “Ik drink immers al jaren geen alcohol meer. Ik moet niet gedronken hebben om plezier te maken. Ik ben immers een fuifbeest, mijn man is een rustig persoon.”

Kan Marleen goed zingen? “Eerlijk, neen! Mijn man kan goed zingen. Hij begon altijd met een karaokeversie, maar dat schrok het cliënteel af want hij kan zo goed zingen. Mijn man stelde voor dat ik dan maar begon en dus was het cliënteel er gerust in, want de mensen hoorden dat ik ook niet goed kon zingen.”

Afscheidsfeest

Vanaf begin mei zullen de weekends van Marleen en Geert er anders gaan uitzien. “Nu zijn we nog enkel op vrijdag, zaterdag en zondag open. Op zondag is het wel eens 6 of 7 uur vooraleer we kunnen sluiten, maar sinds corona proberen we toch rond 4 uur de deur te sluiten.”

“Voor mijn man zal het anders leven worden. Geert is 53 jaar en werkt bij het kraanbedrijf Neremat in Izegem. Op vrijdagavond kwam hij van zijn werk, nam hij een bad en daarna kwam hij hier meehelpen. Het hele weekend was hij stand-by. Het zal even wennen zijn.”