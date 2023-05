Marktstraat in Maldegem wordt paar keer per jaar ‘Horecastraat’: “Dit concept werd eerder al zeer positief onthaald”

Om wat extra leven in de brouwerij te brengen, wordt de Marktstraat een paar keer per jaar omgetoverd tot een heuse ‘Horecastraat’. “Horecazaken kunnen hun terras uitbreiden met een maximum van tachtig stoelen”, zegt schepen van Lokale Economie Nicole Maenhout.

Tijdens de coronapandemie lanceerde de gemeente naar aanleiding van de social distancing al eens het concept Horecastraat. “De reacties bij de horecazaken waren toen unaniem positief”, gaat Nicole Maenhout verder. “Daarom vonden we het een goed idee om een paar keer per jaar de Marktstraat om te bouwen tot een heuse Horecastraat. De volledige Marktstraat wordt dan autovrij, met een parkeerverbod tijdens de toegestane uren.”

“Om alles veilig te laten verlopen, blijft het baanvak vrij met vier meter vrije doorgang voor passanten en hulpdiensten. De terrassen worden afgezoomd met bloembakken. Tussen de horecagevels en de bloembakken kunnen terrassen uitgebreid worden met een maximum van tachtig stoelen per horecazaak.”

“De gemeente zorgt voor bloembakken op wielen en uniforme parasols”

“De gemeente zorgt voor bloembakken op wielen en uniforme parasols”, vult ambtenaar Lokale Economie Peter Ameel aan. “Concreet kochten we via groep Intro zeventien bloembakken aan. Daarbovenop bekwamen we als gemeente ook nog 16 Augustijn-parasols. Café De Filosoof zal zelf ook drie bloembakken aankopen. De deelnemende horecazaken slaan de handen in elkaar en voorzien in eigen beheer een rondwandelend muziekgroepje.”

De eerste keer dat de Markstraat omgevormd wordt tot Horecastraat is op Hemelvaartsdag, 18 mei. De volgende data zijn 16 juni (vrijdag voor de braderie), 30 juni (begin van de grote vakantie), vrijdag 25 augustus (bijna einde van de grote vakantie) en op vrijdag 15 september (opening van de kermis). Op donderdag 18 mei is de straat autovrij van 14 tot 22 uur en op de vrijdagen van 18 tot 24 uur.

Aanvragen

Horecazaken die willen instappen in de Horecastraat, kunnen hun terrasuitbreiding aanvragen als een evenement.

(MW)