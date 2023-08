Mario kan eindelijk stamgasten bedanken

Met een feest in Zaal D’Havé heeft Mario Hautekeete (50), zaakvoerder van het voormalige café Seven Seas, afscheid genomen van zijn stamgasten. “Normaal gezien stond mijn afscheidsfeest gepland voor eind juni 2020, maar de coronapandemie stak er een stokje voor. Ik besloot mijn afscheid dan maar te combineren met het feest voor mijn vijftigste verjaardag.”

27 jaar lang was snooker- en biljartcafé Seven Seas in de Bogaardestraat een vaste waarde in het Maldegemse horecaleven. Tal van clubs en verenigingen hadden er hun stek.

“Seven Seas opende de deuren op 16 augustus 1993”, blikt Mario terug. “De inspiratie voor de naam van mijn zaak haalde ik bij een bar in Lloret de Mar, waar ik kort daarvoor met vrienden op reis was geweest. Van bij het begin gingen de zaken goed en algauw had ik een goed draaiend snooker- en biljartcafé, waar veel volk over de vloer kwam.”

Doordat aan het begin van de coronapandemie op 13 maart 2020 de horeca de deuren moest sluiten, kon Mario’s afscheidsfeest eind juni 2020 niet plaatsvinden. “Op een bepaalde manier kon ik tijdens de coronaperiode het einde van mijn horecacarrière een plaats geven”, aldus Mario, die sinds juli 2020 aan de slag is bij Dumaplast op het Maldegemse industrieterrein. “Dus heimwee naar het horecaleven heb ik niet.”

Frikandellen

“Maar toch vond ik het belangrijk om nog een afscheidsfeest te organiseren en samen met mijn stamgasten terug te blikken op de mooie jaren die ik in Seven Seas heb beleefd.”

“Een evenement waaraan ik nog vaak met veel plezier terugdenk, is de ‘Frikandelleneetwedstrijd’, die verschillende keren in mijn zaak werd georganiseerd. Ongelooflijk hoeveel volk die hilarische eetwedstrijd op de been bracht!”, besluit Mario glimlachend. (MIWI)