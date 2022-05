Marino Punk krijgt zijn eigen sappige ‘Punker Burger’ in Snack ‘n Beete

Een stevige brok vlees -rund, geen varken-, een schijfje tomaat, wat pittige saus en een toets accordeonmuziek. Met de Punker Burger brengt horeca ondernemer Arie Mailliard (36) in zijn zaak Snack ‘n Beete hulde aan Menenaar Marino Punk, op een erg sappige manier.

Arie en hamburgers, het is een combinatie die al jaar en dag voor zowel animo als succes weet te zorgen. Niet om een stunt verlegen bracht de ondernemer, met zijn hamburgerzaak pal op de Grote Markt, in het verleden al verschillende uitdagende recepten naar buiten. Zo konden onder andere burgervader Eddy Lust en zelfs viroloog Marc Van Ranst er gaan smullen van hun eigen hamburger.

De kaart werd recent dan weer aangevuld met de Punker Burger. “Hoe kan het ook anders dat Meens icoon, punker en accordeonist Marino Punk hier zijn eigen hamburger had”, lacht Arie terwijl hij het vlees op een knoert van een broodje plaatst. “Het is meer dan alleen maar een naam, er zit ook een volledige filosofie achter. Marino heeft te kampen met een vorm van bloedarmoede en mag dus ook geen varkensvlees eten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar rundsvlees van de puurste soort. Dat zijn we dan gaan combineren met onze unieke saus, kaas en vers gesneden groenten en hopla, de Punker Burger was geboren.”

Accordeon

Arie, die in zijn zaak Snack ‘n Beete een complete resem aan bijzondere hamburgers aanbiedt, staat erop dat zijn muzes hun hamburgers ook zelf testen en goedkeuren. “Marino is hier natuurlijk zijn exemplaar komen proeven”, verzekert de horecabaas. “Hij ziet er waanzinnig stoer uit maar het is een ronduit fantastische kerel. De Punker Burger is natuurlijk een flink uit de kluiten gewassen exemplaar dus was het voor Marino even nadenken hoe hij eraan moest beginnen. Eenmaal hij zijn tanden erin had gezet was er dan weer geen houden meer aan. In geen tijd verdween de hamburger en verscheen de glimlach op het gezicht van de Meense artiest.”

“Het moet de man ook van de nodige energie hebben voorzien want nadat hij zijn burger had verslonden toverde hij zijn accordeon tevoorschijn. Op de klanken van Circus Renz, een van de nummers uit zijn repertoire, konden alle klanten nog genieten van een exclusief optreden. Voor mij was het een emotioneel moment want Circus Renz was ook het lievelingslied van een familielid van mij.”

Verscheidene Meense figuren hebben in het streetfoodrestaurant van Arie hun eigen hamburger. Zo kunnen liefhebbers er gaan genieten van een King Swiete, een Willempie of zelfs een Gallootje, waarmee de link wordt gelegd met het recyclagebedrijf.