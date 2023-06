Marino (46) en Sylvie (36) openen nieuwe horecazaak op Kortrijkse Houtmarkt: “We willen opnieuw back to the roots als praatcafé”

Marino Alleman (46) en Sylvie Faillie (36) nemen vanaf morgen het gewezen pand van Cusco in op de Houtmarkt in Kortrijk, onder de passende naam ’t Houtmarktje. “Hier kan je op je gemak zitten met wat achtergrondmuziek en een babbeltje slaan met elkaar, weg van stadsdrukte.”

Toen Marino en Sylvie het nieuws kregen dat Cusco zou stoppen, zijn ze er snel opgesprongen. “We wilden klein beginnen, maar het is iets groter uitgevallen. Het interieur blijft hetzelfde. We hebben een tv opgehangen en de drankkaart uitgebreid met meer soorten bieren waaronder Super 8 Rouge, Westmalle, Duvel en Omer en verschillende cocktails. Daarnaast serveren we ook kleine warme hapjes, tapasplankjes of croques om de honger te stillen.”

Hun eerste eigen horecazaak is een nieuwe uitdaging voor het duo. Sylvie is poetshulp en Marino werkt bij Sterima. Hij werkte wel al eerder in café Troubadour in Menen. “We hebben ook veel vrienden die in de horeca werken en ik heb zelf genoeg op café gezeten om te weten hoe het er aan toe gaat”, lacht Marino.

Back to the roots

Met ’t Houtmarktje willen Sylvie en Marino back to the roots als praatcafé, met de optie om af en toe een optreden te organiseren buiten op het houten podium. Hun doelgroep wordt voornamelijk een ouder publiek. “Er passeren hier veel bezoekers en bewoners van woonzorgcentrum Sint Vincentius. Ze vragen al sinds het begin van de inrichtingswerken wanneer we opengaan”, vertelt Sylvie.

“Mensen kunnen hier gezellig babbelen met elkaar en de rust opzoeken. Die kalmte spreekt ons aan. We hebben hier speciaal ook een tv gehangen voor zij die op het gemak naar wielrennen of voetbal willen kijken. Op ons ruim terras met prachtig uitzicht over de groene Houtmarkt komen al zeker tien tafels”, vult Marino aan.

’t Houtmarktje is open van 10 uur tot 21.30 uur, voorlopig zeven op zeven. “We kijken komende periode wat de kalmste dag is om vervolgens sluitingsdag kiezen”, besluit het koppel.