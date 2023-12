Mariette Duyvejonck (78) staat al 55 jaar achter de toog: “Nu wordt een café-uitbater geduwd in de rol van biechtvader en psycholoog”

Mariette Duyvejonck (78) van café De Mooie Molen vierde onlangs haar smaragden jubileum als cafébazin. Ze staat al 55 jaar achter de toog en hoopt dat nog lang te kunnen blijven doen, al wordt het zwaar. “De sfeer is niet meer dezelfde als vroeger.”

Haar loopbaan als cafébazin startte Mariette op 15 december 1968 op de Baliebrugge in café Rozendaal en feestzaal de Mia. Het was daar dat de toen 23-jarige Mariette de knepen van het vak leerde en de kunst onder de knie kreeg om de cafébezoekers op een eenvoudige manier te entertainen.

De Mooie Molen

Het gebeurde in de beginjaren wel eens dat Mariette, als er voldoende sfeer in het café was, op de toog sprong om daar voor een vol café te dansen. “Nu zou ik dat niet meer doen, ik ben trouwens 55 jaar ouder, hé”, knipoogt ze.

Toen het café in 1978 verkocht werd en er geen overeenkomst kon worden bereikt met de nieuwe eigenaars, kreeg de familie Dobbelaere-Duyvejonck de mogelijkheid om naar Ruddervoorde te verhuizen om er café De Mooie Molen in de Torhoutsestraat open te houden. Het was voor Mariette de start van de mooiste periode als cafébazin. Het café naast de brouwerij was de vaste ankerplaats voor de werknemers van de brouwerij. “We hadden een zeer goed contact met de brouwerij, met de heren De Gomme en De Quinnemar”, vertelt Mariette. “Deze band is verdwenen met het verdwijnen van de brouwerij zelf.”

Biechtvader

In de 45 jaar dat ze De Mooie Molen openhoudt, is er veel veranderd. “De sfeer is niet meer dezelfde als vroeger, enerzijds door het verdwijnen van de jukebox uit het café, anderzijds omdat de klanten zijn veranderd. Vroeger kwamen de meesten op café om plezier en leute te maken, nu wordt een café-uitbater geduwd in de rol van biechtvader en psycholoog. Velen komen hun problemen verdrinken en huilen uit op de schouder van de uitbater.”

“Velen vergeten daarbij dat ik ook veel verdriet heb gehad en nog steeds heb in mijn leven en dat de bijkomende problemen van de stamgasten soms hard aankomen. Ze kunnen je met hun eigen verdriet kwetsen zonder dat ze het zelf weten.”

Toekomst

Mariette hoopt nog lang achter de toog te staan. “Het wordt wel zwaar, dus hoelang ik De Mooie Molen nog zal kunnen openhouden, moet de toekomst uitwijzen”, besluit Mariette.