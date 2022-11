Marie Vervacke bakt binnenkort de frietjes in De Friterie in Avelgem

De 24-jarige Marie Vervacke, tot op heden leerkracht lager onderwijs, heeft besloten de sprong te wagen en De Friterie uit te baten. Dit zal ze samen met haar zakenpartner Gunther Gysels (30) doen.

“Zelf woon ik in Kerkhove en ben opgegroeid in Avelgem waar ik in het Sint-Jan Berchmanscollege naar school ging. Het pand had mijn aandacht getrokken en de huidige uitbaters dienen door medische redenen helaas hun activiteiten te stoppen”, vertelt Gunther Gysels, CEO van Get Driven.

“Omdat er in de streek nog een aantal frituren binnenkort stoppen, leek het mij een perfecte investeringsopportuniteit. Het enige ontbrekende puzzelstuk was wie daarin mijn vennoot zou worden die de uitbating op zich zou nemen. Vrij snel kwam ik bij Marie terecht door haar gedrevenheid, hoge energie en sociaal netwerk”, aldus Gunther.

“Na een paar weken van overtuigen, besloot ze de sprong te wagen en kan ze op haar 24ste haar eigen zaak uitbaten. Ikzelf zal de opstart en financiering verzorgen, alsook Marie administratief ontzorgen. Marie zal met een glimlach zorgen voor lekkere frietjes.”

Online bestellen

“Ik ben actief in de horeca sinds mijn zestiende”, vertelt Marie. “Momenteel draai ik mee in een frituur om het klappen van de zweep te kennen. De Friterie is nog open tot 18 december met de huidige eigenaars. Daarna beginnen we aan de opfrissingswerken om vervolgens op 18 januari officieel te openen. Vooraf gaan we al eens proefdraaien met vrienden en familie. Stoofvlees, balletjes in tomatensaus en vol-au-vent zullen zelfgemaakt zijn, net als onze verse slaatjes.”

“We gaan ons aanvankelijk enkel focussen op frituren. Op termijn kunnen we dan denken aan uitbreiden. We hebben een dertigtal plaatsen waar je in een gezellig kader je verse frietjes kan opeten. We gaan als eerste frituur in de regio met een kiosk werken, iets wat de efficiëntie ten goede zal komen. Via onze sociale media kanalen Facebook en Instagram kan men een bestelling plaatsen. Betalen kan ter plaatse of digitaal. We kijken er alvast met argusogen naar uit.”

Flexi-job

“Ik zal vooral een stille vennoot zijn”, zegt Gunther nog. “Marie kan zich volledig focussen op het uitbaten terwijl ik de marketing en de boekhouding voor mijn rekening neem. We zijn ook nog op zoek naar mensen met ervaring of flexi-job op studentenbasis. Deze profielen mogen zich altijd aanbieden. Voor Avelgem is het een uitstekende zaak dat Marie als jonge onderneemster dit nieuwe avontuur aangaat.”