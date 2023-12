Marie opende met Noencafé een warme ontmoetingsplaats in het Westerkwartier

Marie Godderis (31) heeft in de Heilig Hartlaan Noencafé geopend. Je kan er terecht voor ontbijt, lunch, koffie en taart tot aperitief. Het is echter geen klassieke horecazaak, want Marie gebruikt haar achtergrond als sociaal werker om een fijne plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zich welkom voelen.

“We wilden graag een ontmoetingsplaats zijn voor mensen. Ze kunnen hier samen komen ontbijten en we zijn open tot 18 uur, waardoor je hier ook nog terecht kan voor de aperitief en alles daartussen van lunch tot taart met koffie. In de vakantie blijven we zelfs elke dag ook open tot 20 uur. Ons doel is vooral een plek creëren waar mensen uit alle hoeken van de wijk en verder zich welkom voelen. Mensen kunnen bij ons de krant lezen, gezelschapspelletjes spelen, en de allerkleinsten kunnen zich uitleven in onze kinderhoek”, zegt Marie. Ontmoeting staat centraal voor Marie. “We organiseren daarom verschillende activiteiten. “Op woensdagvoormiddag probeer ik een mama-ochtend in elkaar te steken. Veel kersverse mama’s voelen ook veel eenzaamheid. Hier kunnen ze eens samenkomen om hun zorgen te delen of gewoon te kletsen.”

Marie groeide op aan de kust in Sint-Idesbald. “Ik heb tien jaar in Brussel gewoond, maar door de hoge huizenprijzen zijn we uitgeweken en uiteindelijk in Oostende terecht gekomen. Ik was in het verleden sociaal werker en ik heb een master in Politieke Wetenschappen. Ik heb voor de jeugdrechtbank gewerkt in Brussel en enkele sociale organisaties. Ik heb daarnaast ook de opstart gedaan van een cultuurcafé. Ik heb daar veel geleerd over de horeca. Ik had altijd ergens een droom om een koffiezaakje te openen. We zijn er een tijdje actief naar op zoek geweest, maar dat bleek onbetaalbaar tot we toevallig op dit pand stootten. Ik moest wel net bevallen, maar ik was niet aan het werk en financieel bleek het haalbaar dus zijn we er toch voor gegaan.” Marie is ondertussen mama van twee kindjes.

Lokale producten

Marie heeft het pand een opfrisbeurt gegeven en voor een gezellig interieur gekozen. Voor de menu werkt ze zo lokaal mogelijk en als het kan ook, biologisch en met aandacht voor de natuur. “Omdat wij onze prijzen democratisch willen houden zoeken wij constant naar een evenwicht prijs-kwaliteit. Wij bieden simpele ontbijtjes en lunch aan. Op de menu staan o.a. huisgemaakte granola, soep, spaghetti en croques (ook vegetarische varianten). Op ons krijtbord staan suggesties die variëren naargelang het seizoen. Daarnaast ligt er altijd een zelfgebakken taart op jullie te wachten. Wij halen onze inspiratie uit de oogst van de biopluktuin, die soms in de gerechten verwerkt wordt. Alles is vers, huisgemaakt en puur. Daarnaast hebben we aandacht voor intoleranties en voorzien we ook glutenvrije pasta en plantaardige yoghurt of melk aan. Ons desembrood voor de boterhammen is afkomstig van bakkerij Decock. Onze kazen en melkproducten zijn afkomstig van Baliehof in Jabbeke, die ook op een natuurlijke manier te werk gaan. Koffie komt van Aroma koffie in Oostende en onze thee is van Tealicious (Oostende).

Wij hebben ook een takeaway-service, maar willen mensen aanmoedigen hun eigen herbruikbare verpakkingen mee te nemen. Zo hebben we een stempelkaart voor mensen die hun eigen herbruikbare beker gebruiken voor takeaway-koffie. We verkopen ook zelf thermosbekers om duurzaamheid te promoten. In de toekomst willen we dat ook uitbreiden naar takeaway-maaltijden met eigen boterhamdoos/ tupperware. Marie toont ook haar sociale hart. “Met het principe van uitgestelde koffie hebben we aandacht voor zij die het moeilijk hebben. Een klant betaalt naast zijn eigen consumptie een extra koffie (of maaltijd) die hij of zij zelf niet voor zichzelf, maar voor een ander koopt. Op die manier willen we aandacht hebben voor de mensen in de wijk die het moeilijk hebben. Zij kunnen hier een koffie komen drinken.”