Marie Geers (25) opent met Barlena sfeervolle familiezaak in hartje De Haan

‘Barlena’ opent zaterdag de deuren in De Haan: samen met haar mama An (59) en jongere zus Eva (21) bedient Marie Geers (25) je in het (groot)ouderlijke huis in de Stationsstraat met een glimlach en een vleugje nostalgie.

“In het pand hiernaast richtte opa al in ’65 Agence Claeys op, dat vandaag nog steeds zijn familienaam draagt. Lena was dan weer de voornaam van mijn oma: we eren hier onze roots”, aldus Marie. De horeca zit net als het vastgoed in het bloed. “Mijn vader en broer hebben ook altijd in de horeca gestaan. Zelf droomde ik van een eigen zaak, en een leuke nieuwe spot voor de locals kan er in De Haan altijd nog bij hé. We zijn van plan om het jaar rond open te doen, dus niet alleen voor de toeristen. Een hapje en een drankje in een huiselijke sfeer, meer moet dat niet zijn”, klinkt het.

Traditioneel en vernieuwend

De huisstijl werd uitgetekend door ‘La fille du bord de mer’, een grafisch bureau uit De Haan. “Een combinatie van traditioneel en vernieuwend”, aldus Marie. De groene gevelsteentjes van de oude Villa Marguerite zien we vandaag terug aan de bar. “Barlena staat voor brunch, tearoom en bites: van toast tot tapas. Daarnaast hebben we ook een aanbod vegan en salades”, toont zus Eva op de kaart. Barlena beschikt over een mooi ruim zonneterras: er zijn twintig plaatsen binnen en veertig buiten. Kortom een leuke aanwinst voor De Haan. “De familiebadplaats bij uitstek”, besluit Marie.