Marie en Robbert van Pand 44 versterken het team van bistrocafé Balthazar in Kortrijk: “De klant zal geen verandering voelen”

Marie Seynaeve (32) en Robbert Vandaele (36) sloten na vijf jaar op 18 maart de deuren van hun restaurant Pand 44, maar lang moesten ze het horecaleven niet missen. De twee vervoegen het “dreamteam” van Balthazar, de zaak van Mathieu Declercq (42) en Siska Demeulemeester (39). Het bistrocafé met toplocatie op de Handelskaai aan de Leie is al twaalf jaar een vaste waarde in de Kortrijkse horeca. “De klant zal geen verandering voelen. Het concept blijft hetzelfde en wij blijven nog enkele jaren aan boord”, vertelt Siska. Vaste kracht Lucas Deneckere (29) werkt er al acht jaar en zal als medezaakvoeder een prominentere rol krijgen.

Het personeel van Balthazar wordt versterkt met twee ervaren krachten. Marie en Robbert hebben jarenlang Pand 44 in de Wijngaardstraat en De Geverfde Vogel in ’t straatje uitgebaat, maar die combinatie was te zwaar, dus gaan ze nu een volgende uitdaging aan. “De stap was redelijk evident. We geloven in het concept. Je hebt hier een deel nachtleven, café en restaurant, het hele pakket. Balthazar leunt het dichtst aan bij wat we deden. Daarnaast is Lucas een goede kameraad van ons. We zitten op dezelfde lijn en vullen elkaar perfect aan. Hier hebben we een ruime en ervaren equipe waardoor de druk voor ons minder hoog ligt”, vertelt Robbert.

Het is een kindje dat je afgeeft. We hebben er veel tijd ingestoken

“Inderdaad, je mag het verhaal niet onderschatten. We hebben een unieke combinatie van een bistro met kwalitatieve keuken en aansluitend nachtleven. Net omdat we een totaalpakket aanbieden zijn we hier non-stop bezig. We hebben al drie kinderen en willen meer een evenwicht vinden tussen werk en privé”, vult Siska aan.

Al was het afscheid van Pand 44 voor Marie toch wat moeilijk. “Het is een kindje dat je afgeeft. We hebben er veel tijd ingestoken. De zaak krijgt wel opnieuw een horeca-invulling.” De goede sfeer in Balthazar blijft hetzelfde. “We hebben een goede band met de klant, maar we doen ook ontzettend veel voor hen. We weten wie wat drinkt en zorgen voor een topbediening, ook al zit het hier stampvol. U vraagt, wij draaien. Iedereen, zowel jong als oud, voelt zich hier welkom”, zegt Mathieu.

Typisch Tachtig

Voor het eerst sinds 2019 keert Typisch Tachtig terug tijdens Sinksen. Het vierdaags evenement gaat door in de basketkooi naast Balthazar. Vrijdag 26 mei start met een jaren ‘80 quiz. Inschrijven kan via info@balthazar-kortrijk.be. Per ploeg van vier personen betaal je 15 euro. Op zaterdag en zondag volgt het feest met voornamelijk eighties classics en op maandag sluit Typisch Tachtig af met een unieke kinderdisco. Flexi’s en jobstudenten mogen zich steeds aanmelden om tijdens het evenement te helpen.