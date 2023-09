Marie (32) opent gastronomisch restaurant Pauline in haar eigen woning: “Je kan meegluren in de potten”

Kortrijk heeft er vanaf woensdag een nieuw gastronomisch restaurant bij: Pauline. Chef Marie Pieters (32) ontvangt haar gasten in haar eigen woning, een karaktervol pand op de Gentsesteenweg 178. “Dat er veel interesse is, merkten we al meteen. We organiseerden enkele proefdagen voor de eigenlijke opening en die waren meteen volzet.”

Marie Pieters werkte onder andere als chef de partie bij Boury in Roeselare, als souschef in Va-et-Vient in Kortrijk en hielp mee La Rigue van Peter Goossens opstarten. “Maar de allereerste die me in de potten liet roeren was Pauline, mijn grootmoeder. De zaak werd naar haar vernoemd. Al kokend bracht ze mij ook veel levenswijsheid bij. Het restaurant is dan ook een ode aan liefde, familie en de verbindende kracht van eten.”

“Het restaurant is een ode aan liefde, familie en de verbindende kracht van eten”

Marie heeft een grote liefde voor het pure product. Op de kaart staan bijvoorbeeld langoustines, kalfslende en lever van lotte. Gasten kunnen kiezen voor een gastronomisch menu van drie, vier of vijf gangen. De prijs varieert van 38 tot 68 euro. ‘s Middags serveert Pauline ook een wekelijks wisselende businesslunch aan 30 euro.

Huiskamerrestaurant

Marie en haar echtgenoot Jasper Vercruysse kochten het pand in de Gentsesteenweg drie jaar geleden. Ze wonen er samen met hun zoon Alexander (2), haar grootste en meest kritische proever. “We hebben bijna alles zelf verbouwd. Het cliché van zweet, bloed en tranen klopt (lacht), maar het resultaat kan tellen. Pauline is een huiskamerrestaurant. De stijl is warm en modern, met mooie historische accenten van het pand. Er werden ramen voorzien naar de keuken zodat je als gast wat mee kan gluren in de potten. Net zoals ik vroeger deed bij mijn oma.”

“We kozen op de wijnkaart voor succesvolle vrouwelijke wijnproducenten”

De zaalverantwoordelijke is Nsiala Collée (25), eveneens een jonge vrouw met ambitie. “Jonge vrouwen aan het roer in de gastronomie, we moeten daar eerlijk over zijn, dat is in 2023 nog geen evidentie. Het is fijn om daar verandering in te kunnen brengen. Zo kozen we ook op de wijnkaart voor succesvolle vrouwelijke wijnproducenten.” Die wijnkaart werd trouwens samengesteld door topsommelier Pieter Fraeyman.