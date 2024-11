Marco Santoni van Boury in Roeselare uitgeroepen tot Viskok van het Jaar 2025

Marco Santoni, chef bij restaurant Boury in Roeselare, heeft maandag de titel ‘Viskok Van het Jaar 2025’ gewonnen met een origineel gerecht met zeekat. Dat is bekendgemaakt tijdens de finale van de Nationale Horecawedstrijd die plaatsvond tijdens de Horeca Expo in Gent. Santoni bereidde zeekat met risotto van bospaddenstoel, gremolata en gekonfijte paprika, naast een bijgerecht van zeekat, ei, guanciale en Parmezaan.

De jaarlijkse wedstrijd, georganiseerd door VLAM, is een hoogtepunt voor professionele chefs in België. Finalisten werkten met zeekat, een weekdier dat steeds vaker wordt aangevoerd door Vlaamse vissers. De jury, onder leiding van Filip Claeys van NorthSeaChefs, selecteerde uit vele inzendingen vijf finalisten.

Met de wedstrijd wil VLAM de aandacht vestigen op de culinaire veelzijdigheid van Vlaamse visproducten, waaronder zeekat. De prijs werd uitgereikt door Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits (CD&V). “Zeekat is in andere landen ook heel populair, maar komt ook steeds vaker voor in onze wateren”, zei Crevits na de uitreiking. “In andere landen heet het sepia of choco. Het is een weekdier dat graag garnaaltjes eet.”

Zeekat

De aanvoer van zeekat steeg in 2023 met 23 procent, tot 1.803 ton, met een waarde van ruim 5,7 miljoen euro. De aanvoer van alle soorten inktvissen samen steeg tot 2.620 ton.

De Nationale Horecawedstrijd van VLAM is voorbehouden aan professionele chefs. Ze gaan de uitdaging aan om het lekkerste en origineelste gerecht klaar te maken met zeekat en één of meerdere Vlaamse streekproducten. De gerechten moeten op de menukaart van de deelnemers staan.

Santoni ontvangt naast de titel een trofee, een diploma, een geldprijs van 1.000 euro en een dinerkaart voor restaurant Boury. De andere finalisten, Pieter Puype van Barisdam Bistro in Kortemark, An Nelissen van ‘t Pure Genot in Dilsen-Stokkem, William McKinlay van On S’en Fish in Namen en Thibo Luca van Bistro Marron in Zulte, kregen een diploma en een dinerbon.

De vakjury was samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste Belgische restaurateursverenigingen en voorgezeten door NorthSeaChef Filip Claeys.