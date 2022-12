Marc en Véronique nemen na 26 jaar afscheid van volkscafé Sportman: “Met pijn in het hart, maar we hebben veel leute gehad”

Na 26 jaar stoppen Marc Vanneste en Véronique Deput met hun volkscafé Sportman in de Hoogweg in Wervik. Klanten, familie en vrienden namen zondag afscheid. “We stoppen met pijn in het hart, maar we hebben ons deel wel gedaan, denk ik”, zegt Marc. “En: we hebben veel leute gehad, hier, en veel spontane feestjes.”

Marc (60) groeide op in de Ommegangstraat en was eerst twintig jaar lang bouwvakker. Hij begon toen hij nog maar veertien jaar en zes maanden was. “Ik was zeventien jaar metselaar bij bouwonderneming Declerck in Moeskroen, samen met mijn vader Ferdinand zaliger”, vertelt hij. “Nadien werkte ik nog drie jaar voor twee verschillende aannemers.” Zijn vrouw Véronique (61) was twintig jaar stikster in de jeansfabriek Levi’s, wat verderop in de Hoogweg.

Café Sportman is eigendom van de vorige uitbaatster Erika Van Gheluwe. Ze startte er in 1977. Na het overlijden van haar man Guido Deboutte stond het café te koop. “Ik kwam hier vroeger met mijn ouders”, blikt Marc terug. “Tijdens het weekend bestelde ik bij Robert Bille en Mia Staessen in café Sultan op het Sint-Maartensplein. Café Sportman kopen zagen we niet zitten, en uiteindelijk kwamen we met Erika tot een compromis om het te huren.”

Kindjes in de keuken

Op 1 januari 1997 begon het voor hen allemaal. Marc en Véronique maakten de gouden jaren in de horeca mee. “Op vrijdagavond zat het hier stampvol”, vertellen ze. “Met onder meer veel personeel van de zetelfabriek Confortluxe en Fourage Soete op de Laagweg, later ook van Francovera hier wat verderop.”

Marc en Veronique hebben twee kinderen: Sieuwerd (29) en Meinert (25), die voor CD&V gemeenteraadslid is. “Sieuwerd was drie jaar toen we hier zijn gestart”, vertelt Veronique. “Toen we begonnen, was ik hoogzwanger – Meinert is in maart 1997 geboren. Café uitbaten met twee kleine kinderen was niet evident. Ze zaten vaak samen in de keuken.”

Kwartiertje pinten

Tot november 2012 speelde Eendracht Wervik vlakbij, in de Hellestraat. Onder voorzitter-hoofdsponsor wijlen André Ollevier beleefde geel-rood er hoogdagen. De wedstrijden op zaterdagavond lokten veel volk.

“Tijdens de rust bestelden we met vier aan de toog en stonden de supporters in rijen om hun pinten te pakken”, zegt de afscheidnemende cafébazin. “Het moest snel gaan, want de rust duurde maar een kwartier.”

Ook de Omloop van de Grensstreek, als sportieve afsluiter van de vijfdaagse zomerkermis, was altijd een topdag; het terras was tijdens en vooral na de koers een pluspunt. “Dat was altijd geestig, we keken uit naar die kermisdinsdag”, zegt Marc.

Sportman was het lokaal van veel verenigingen en clubs. “Van golfbiljartclub De Erikastoters en vinkenmaatschappij Elk zijn Recht, tot liefhebbersvoetbalploeg JS Wervik en FC Sportman”, vertellen de uitbaters. “Heel in het begin hadden we een wielertoeristenclub. Tot enkele jaren geleden was er ook een minivoetbalploeg, die in sportcentrum De Pionier competitie speelde.”

Kaarters en corona

Sportman was een van de weinige cafés waar er op zondagvoormiddag nog kaarters zaten. “Vroeger hadden we drie à vier tafels met kaarters, nu nog één, want veel kaarters van de oude generatie zijn helaas overleden of gaan niet meer op café”, vertelt Véronique. “En door corona was er voor de horeca twee keer een lockdown, van in totaal 8,5 maanden. Corona heeft veel kapotgemaakt.”

“Vroeger hadden we drie, vier tafels kaarters, nu nog één. Veel mensen van die generatie zijn overleden”

Een jarenlange traditie was ook de autobus naar de Nacht van de Schlagers, in Xpo Kortrijk – ook dit jaar. “We waren dit keer met 61 en hebben daardoor moeten bellen voor een grotere bus”, vertelt Marc. “Nu we stoppen, gaan we proberen die traditie toch nog een aantal jaar voort te zetten.”

Ons deel gedaan

Marc en Véronique verhuisden van een woning in de Oude Beselarestraat naar een flat in de Speiestraat. Nu het doek valt over café Sportman, zal het aanpassen zijn.

“We herinneren ons de vele spontane feestjes”, klinkt het. “We hebben veel ‘leute’ gehad, en mooie momenten. Met dank, ook, aan onze heel goede helpers. Ook onze kinderen hebben altijd veel geholpen. Van kleins af aan. We zullen pijn aan ons hart hebben. Zondagmorgen, dat was hier de max. Nu willen we profiteren van het leven. Het is genoeg geweest.”

“Op vier jaar na heb ik een beroepsloopbaan van 46 jaar, en mijn vrouw een van 43 jaar: ik denk dat we ons deel hebben gedaan”, zegt Marc. Na de lange periode bij Levi’s werkte Véronique als poetsvrouw en stond dan tijdens het weekend in haar café.

Sportman was een echt volkscafé. Opmerkelijk is de Wall of Fame, met heel veel foto’s. “Ik zocht ze allemaal op en hing ze samen op aan de muur”, vertelt Véronique. Al even opmerkelijk is dat heel wat van de muurdecoratie naar de klanten gaat. “Wie dat wenste, kon het vastleggen om na onze sluiting mee te nemen”, klinkt het.

Vol verrassingen

Op de allerlaatste dag waren er namens de klanten, familie en vrienden heel wat verrassingen voor de uitbaters: een ontbijtpakket, een reischeque ter waarde van 900 euro, een bon voor een etentje, een boeket bloemen, en Antony Verschaeve van café ’t Lusterke in de Molenstraat en Manu Carlier die plaatjes kwamen draaien.

Café Sportman staat te koop via het immokantoor ERA in Geluwe. De vraagprijs voor het handelspand en woonst is ondertussen gezakt naar 199.000 euro.

(EDB/foto MPM)