Marc blaast café Het Saske in Lizerne nieuw leven in

Drie jaar lang stond café Het Saske in de Lotzstraat in Lizerne-Zuidschote leeg. Begin dit jaar ging Marc Haerens (61) de uitdaging aan, investeerde twee maanden van zijn tijd om noodzakelijke aanpassingswerken uit te voeren en heropende in maart. Op oudejaarsavond biedt hij in het dagcafé een koud en warm buffet aan.

Marc Haerens is een alleenstaande man van 61, die heel wat ervaring heeft als zelfstandige. Hij is afkomstig uit Jonkershove, uit een groot gezin met vijf zussen en drie broers. Na een job als clarkchauffeur bij de Star/Talpe in Kortemark, toerde hij vele jaren voor eigen rekening rond met ijs- en diepvriesproducten en als verkoper van schepijs IJsbeerke vanuit Merkem. “Nadat de eigenaar van de huurwoning in Merkem niet wilde investeren in herstel, werd de overeenkomst opgezegd en ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Zo zag ik, als passant, dat dit café te huur stond. Ik trok er begin 2022 in en na een paar maanden aanpassingswerken, heropende het café in maart van dit jaar. Vanuit deze kleine dorpsgemeenschap wil ik Het Saske uitbaten als dagcafé, waar iedereen welkom is voor een glas, koffietje of een babbel. De hongerige magen kunnen hier terecht voor een hamburger, een braadworst of een mexicano. Ondertussen werd een pooltafel geplaatst en een dartbord opgehangen. Een kaartersclub of andere verenigingen behoren tot de mogelijkheden als we geïnteresseerden kunnen vinden. Het café is elke dag, uitgezonderd op woensdag, open van 10 tot 22 uur.”

Buffet

Op oudejaarsavond vanaf 20 uur wordt een koud en warm buffet aangeboden aan de prijs van 40 euro per persoon, dranken niet inbegrepen. Wie de overstap naar 2023 in Het Saske wil meemaken, reserveert zijn plaatsje uiterlijk tegen 20 december op 0492 16 13 87. Er zijn maximum 30 plaatsen beschikbaar en er wordt gezorgd voor sfeervolle muziek. (RLa)