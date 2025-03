Manon (19) en Milan (20) nemen restaurant Nikolaas over: “Willen tonen dat jong zijn niet altijd een nadeel hoeft te zijn, integendeel”

Ze zijn amper 19 en 20 jaar oud, maar Manon Dewulf en Milan Derammelaere hebben al hun eigen zaak. Op de Grote Markt van Diksmuide hebben ze restaurant Nikolaas overgenomen. “We willen tonen dat jong zijn niet altijd een nadeel hoeft te zijn, integendeel”, is het koppel vastberaden.

Manon Dewulf (19) is afkomstig uit Kortemark. Haar ouders hebben met Domein ’t Eikennest een feestzaal in de Diksmuidse deelgemeente Beerst. Milan Derammelaere (20) komt uit Deerlijk, waar ook zijn ouders actief zijn in de horeca met Bistro Poirot. Het koppel woont intussen samen in Kortemark, maar verhuist binnenkort naar de boterstad.

Kind aan huis

Ze leerden elkaar enkele jaren geleden kennen in hotelschool Spermalie in Brugge. “Vorig jaar hebben we nog een poging gedaan om verder te studeren, maar dat is wat anders uitgedraaid”, glimlacht Milan. “Op kot zitten en stilzitten… dat bleek wat moeilijk voor ons. We deden beiden ook een studentenjob in de horeca in Brugge. We vonden dat veel interessanter om onze handen uit de mouwen te steken in plaats van op de schoolbanken te zitten.”

En zo kwam van het ene het andere en kwamen ze uit bij restaurant Nikolaas op de Grote Markt in Diksmuide. Dat stond al een aantal jaar over te nemen. “Ik werkte hier al sinds mijn vijftiende als jobstudente”, zegt Manon. “Ik ben hier een beetje kind aan huis en ken ook de mensen, en de mensen kennen mij. De stap kwam eigenlijk heel onverwacht en het was ook eerst schrikken voor iedereen, ook voor onze families.”

“Mijn ouders hadden verwacht dat het iets in Deerlijk zou worden”, pikt Milan in. “Het is niet dat dit niet meer zal gebeuren, maar het zal opschuiven. We zien dit meer als een tussenstap. De gelegenheid was hier en ook de chef-kok is inmiddels 66 jaar, ook al deed hij het nog met veel liefde.”

Jong en ambitieus

Het restaurant was vaak gesloten, maar dat zal nu veranderen met alleen dinsdag als sluitingsdag. “We zijn vastberaden om te tonen dat jong zijn niet altijd een nadeel hoeft te zijn, integendeel”, gaat Milan verder. “Er wordt vaak gezegd dat je hard zal moeten werken omdat je nog zo jong bent. Of er wordt gevraagd of je dat op die leeftijd wel zal kunnen of je niet nog wat zou wachten. Maar bij mijn ouders hoorde ik dan weer dat ze vonden dat ze te laat begonnen zijn. Dus dachten we: waarom zouden we het niet eens omgekeerd doen? Misschien te vroeg beginnen, maar beter dan te laat. We hebben ook de ambitie om niet ons hele leven in dezelfde zaak te blijven. We zijn ons er zeker van bewust dat we waarschijnlijk wel eens onszelf zullen tegenkomen, maar we staan daar voor open.”

Het concept willen ze wat verjongen. “Als chef-kok zal Milan proberen om de gerechten nog meer te verfijnen en eventueel zaken toe te voegen”, duidt Manon. “Ikzelf zal me verdiepen in cocktails, maar vooral in mocktails, waar toch een sterke vraag naar is. We gaan proberen mee te gaan met de tijd, maar geleidelijk aan, anders schrikt dat de mensen af.” (DMe)