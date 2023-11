Mandelhoeve maakt plaats voor McDonalds in Ingelmunster

In het voorjaar van 2024 opent de fastfoodketen McDonalds een nieuwe vestiging op de hoek van de Oostrozebekestraat en de Ringbaan in Ingelmunster.

De slopingswerken zijn beëindigd. Van de verlaten site van manége Mandelhoeve is er na enkele dagen niets meer te zien. Het terrein wordt nu mooi effen gemaakt, waarna de bouwwerken van start gaan. Deze site lag er al jaren verloederd bij. Het protest viel stil, zodat McDonalds eindelijk kan beginnen met de bouwwerken. In het voorjaar van 2024 wordt de nieuwe vestiging al in gebruik genomen.